Greifswald

Studierende, die zum Semesterbeginn am 1. Oktober noch auf Wohnungssuche sind, müssen sich nicht sorgen. „Es gibt noch genügend Wohnraum, sowohl WGs, als auch Einzelwohnungen“, sagt Jana Pohl, Pressesprecherin der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG). Da das Angebot sich ständig verändere, sollten Studierende Kontakt über die Homepage aufnehmen und das Kontaktformular ausfüllen.

„Wenn bereits alle Unterlagen bereitliegen, steht einem schnellen Umzug nichts im Wege“, sagt Pohl. Die Mietkosten hängen von der Größe der Wohnung oder des Zimmers sowie von der Lage ab. Laut der Homepage des WVGs sollten Studierende etwa 300 Euro für die Kaltmiete einplanen. Wohnmöglichkeiten über die WVG gebe es auch noch in den beliebten Studierendenvierteln Schönwalde 1 und 2. Weitere Information gibt es auf der Homepage.

Anzeige

Wohnheimplätze des Studierendenwerks

Zum Semesterstart sind bereits alle Zimmer und Apartments in den Wohnheimen des Studierendenwerk Greifswald vermietet. In den kommenden Monaten wird ein neues Wohnheim in der Makarenkostraße 47 a-c fertiggestellt. Im Laufe des Wintersemesters wird also wieder mehr Wohnraum für Studierende verfügbar sein. Über Entwicklungen werden wohnungssuchende Studierende vom Studierendenwerk fortlaufend informiert.

Die Bewerbung auf die Wohnheimplätze erfolgt über das Online-Wohnheimportal. Die Preise variieren auch hier nach Größe und Ausstattung. Die Komplettmieten (inkl. Strom, Wasser, Internet und Möblierung) bewegen sich zwischen 164 und 545 Euro (Miete für Familienwohnung, also für mindestens zwei Personen).

Notfalltipp des Studierendenwerks Greifswald

Für Kurzentschlossene ist die Notwohnraumbörse des AStA Greifswald eine Möglichkeit. Dort finden Studierende private Angebote, die eine Übergangsmöglichkeit sein könnten, bis ein Wohnheimplatz oder eine eigene Wohnung gefunden werden.

Von Jule Damaske