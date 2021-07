Greifswald

Der Traum vom eigenen Heim – ein Traum, den viele haben. Auch in Greifswald. Aber wer in der Hansestadt noch ein Stück Land für sein Eigenheim ergattern will, muss entweder viel Geduld mitbringen oder tief in die Tasche greifen. Mitunter sogar beides. Mehrere hundert Interessenten gibt es auf der Warteliste Stadt. Klingt nicht gut, aber jede Medaille hat zwei Seiten.

Die Verwaltung der Stadt hat die Not bereits vor Jahren erkannt und einen Plan entwickelt, der kontinuierlich Bauland zur Verfügung stellt. Wie ist die Situation? Wo kann man in der Hansestadt noch bauen? Und was könnten Optionen in den kommenden Jahren sein? Die OZ hat sich auf die Suche gemacht und einige Flächen ausfindig gemacht.

Wohnen am Elisenpark

Der Bebauungsplan 13 ist das jüngste Beispiel für die Greifswalder Expansion in alle Richtungen. Hier entstehen aktuell auf 22 Hektar 120 Ein- und Zweifamilienhäuser und mehrere Geschosswohnungen. Die Warteliste ist lang, aber wer sich nicht selbst draufsetzt, wird definitiv kein Angebot bekommen, eines der Grundstücke zu erwerben.

Zudem ist das Baugebiet am Elisenpark nicht das einzige, mit dem Greifswald künftig in Richtung Osten wachsen will. Direkt südlich schließt sich der Bebauungsplan 119 an. Auf dem 21,4 Hektar großen Gelände zwischen der Anklamer Landstraße und dem Gebiet „Am Elisenpark“ werden in wenigen Jahren 140 Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser sowie 250 Wohneinheiten in mehrgeschossigen Häusern entstehen. Bis 2023 soll der rechtskräftige Bebauungsplan vorliegen.

Erweiterung der Stadtrandsiedlung steht bevor

Auch eines der ältesten Einfamilienviertel von Greifswald, die Stadtrandsiedlung, soll in absehbarer Zeit erweitert werden. Stück für Stück, dafür nicht zu knapp. Der 4,6 Hektar große Bebauungsplan südliche Fontane-Straße ist noch ein Acker. Bald sollen dort jedoch bis zu 30 eingeschossige und bis zu 78 Wohneinheiten in mehrgeschossigen Gebäuden entstehen.

Noch weiter südlich erstreckt sich um das geplante Gebiet weitere Ackerfläche. Auch wenn es hier noch keinen konkreten B-Plan gibt, wird die Fläche als potenzielles Entwicklungsgebiet betrachtet. Dafür müsste die Stadt jedoch auch Straßen weiterbauen und für die Erschließung Geld in die Hand nehmen. Aktuell läuft ein Planfeststellungsverfahren.

Auch entlang der Grimmer Straße befindet sich eines dieser Entwicklungsgebiete. Hier besteht jedoch das Problem, dass eine Moorlinse im Boden steckt. Ein Pilotprojekt soll Abhilfe schaffen: gemeinsam wohnen und Wiedervernässen unter einen Hut bringen, so die Idee der Stadtverwaltung. Noch gibt es jedoch kein konkretes Datum, wann aus der Entwicklungsfläche ein Baugebiet werden könnte.

Masterplan für den Nordwesten Greifswalds

Viele Diskussionen brachte der Stadt im zurückliegenden Jahr besonders ein Projekt: der Masterplan Steinbeckervorstadt. Das kleine Viertel nördlich des Rycks, direkt an die Innenstadt angeschlossen, breitet laut Stadtverwaltung viel Entwicklungspotenzial. Das Problem: Es ist umschlossen von feuchten Gebieten und Mooren. Trotzdem soll auf dem Plangebiet, das insgesamt 3,2 Hektar umfasst, Raum für neue Eigenheime entstehen. Das Plangebiet in der Steinbeckervorstadt beträgt 3,2 Hektar. Laut Flächennutzungsplan des „Masterplans Steinbeckervorstadt“ sind bis zu 193 Wohneinheiten in verschiedenen Hausmodellen geplant.

Von Philipp Schulz