Greifswald: Hierfür gibt die Hansestadt 2021/2022 Geld aus

Greifswald

Zu den größten Bauprojekten, die mit dem genehmigten Haushalt jetzt finanziell untersetzt sind, zählen zweifelsfrei das neue Schulzentrum am Ellernholzteich, die Neubauten der Sporthallen II und III sowie die Theatersanierung. Andere Projekte, wie der Bau des Zentrums für Life Science und Plasmatechnologie für rund 38 Millionen Euro, werden fortgesetzt. Aber es wird nicht nur in den Hochbau investiert: Das Strandbad Eldena soll beispielsweise mit einer Strandaufspülung attraktiver werden. Kosten: 1,425 Millionen Euro. Fertigstellung: 2022.

Verkehrsinfrastruktur

Darüber hinaus will die Stadt in diesem Jahr rund 30 Millionen Euro in den Straßenbau investieren. Dazu zählen unter anderem die bereits begonnene Umgestaltung des Hanserings, die Erneuerung des Gedser Rings und der Arndtstraße. Auch der Parkplatz in Eldena nahe der Klosterruine wird komplett erneuert. Zudem soll die Klaus-Groth-Straße saniert werden. Parallel dazu ist geplant, in vielen Straßen die Geh- und Radwege instand zu setzen. Die Radachse durch Greifswald soll bis zum Parkplatz Eldena fortgeführt werden. Geld gibt es zunächst für die Planungen, das Projekt wird dann bis Ende 2023 realisiert.

Hilfen für Einwohner

Eltern von Neugeborenen in Greifswald erhalten eine Prämie von 100 Euro, die in Form von Greifswald-Gutscheinen ausgereicht wird. Melden Studierende und Azubis in Greifswald ihren Hauptwohnsitz an, erhalten sie eine Umzugsbeihilfe von 200 Euro. Die Förderung erfolgt ebenfalls in Form von Greifswald-Gutscheinen. Die Stadt fördert mit 50 000 Euro pro Jahr das barrierefreie und altersgerechte Wohnen: Maximal zehn Haushalte sollen pro Jahr unterstützt werden.

Geld für die Kleinsten

Ein Kita-Budget wird den Kitas des städtischen Eigenbetriebes Hansekinder und freier Träger helfen, neue Spielgeräte anzuschaffen oder pädagogische Angebote auszubauen. Dafür stehen 300 000 Euro bereit. Jede Kita erhält einen Sockelbetrag von 2000 Euro, jede Tagespflegeperson 250 Euro. Restliche Mittel des Budgets sollen als Kindpauschale verteilt werden. Mit 350 000 Euro werden die Spielplätze der Stadt aufgewertet. Dieses Geld, das alle zwei Jahre fließen soll, kommt 2021 vorrangig dem Platz im Puschkinring zugute. Smiley- und Geschwindigkeitsampeln für 21 000 Euro sollen auch Spielstraßen sicherer machen.

Klimaschutz

Die Stadtwerke Greifswald, Tochter der Hansestadt, sollen gezielt mehr in den Klimaschutz investieren. Dafür wird ihr Eigenkapital um drei Millionen Euro erhöht – aus Mitteln der Verschmelzung mit dem BIG. Mit einer Million Euro soll der Verkehrsbetrieb Greifswald die Attraktivität des Busverkehrs nachhaltig verbessern. Ob die Ticketpreise sinken, bleibt abzuwarten. Für mehr Lastenräder im Stadtbild soll nach Rostocker Vorbild eine App „to go“ eingerichtet werden. Kosten: 80 000 Euro, plus 30 000 Euro Aufwand jährlich ab 2022. Projekte für mehr Klimaschutz von Privatpersonen und Vereinen/Initiativen fördert die Stadt pro Jahr mit 50 000 Euro. Eine Machbarkeitsstudie zur Einrichtung eines Zugverkehrs zwischen Ladebow–Greifswald–Lubmin lässt sich die Politik 50 000 Euro kosten.

Zuschüsse für Vereine

Zur Beibehaltung der Sozialberatung in Greifswald erhalten die Caritas und das Kreisdiakonische Werk jeweils einen Zuschuss von 20 000 Euro pro Jahr. Das Medienzentrum Greifswald erhält 35 000 Euro, um einen Medienpädagogen einzustellen. Der Dorf-Förderverein von Friedrichshagen, der einen Spielplatz bauen möchte, wird mit 8000 Euro unterstützt. Der Tierpark erhält zur Absicherung der Wildvogelauffangstation 5000 Euro zusätzlich. Der Zuschuss der Stadt beträgt darüber hinaus für den Tierpark 250 000 Euro pro Jahr. Die Zuschüsse für Vereine mit kultureller Zielsetzung (ohne Musikpflege) werden um 10 000 Euro pro Jahr erhöht. Die Zuschüsse für Institutionen, Vereine und Initiativen mit musikalischer Zielsetzung werden um 6000 Euro erhöht. Vereine, die sich um die Kastration freilebender Katzen kümmern, erhalten ebenfalls Geld – im Topf sind 4000 Euro.

Sport und Tourismus

Für den Aufbau eines Calisthenics-Parks, also einer neuen Fitnessanlage, möglichst im Strandbad Eldena, will die Stadt 50 000 Euro ausgeben. Der Stadtsportbund erhält künftig 27 000 Euro jährliche Förderung, bislang waren es 20 000 Euro. Der Neubau der beiden Sporthallen II und III kostet zusammen fast 15 Millionen Euro. Für mehr Aufenthaltsqualität in Grünanlagen der Innenstadt, etwa für mehr Sitzbänke, werden in diesem Jahr 10 000 Euro mehr ausgegeben.

