Greifswald: Hilfe auf dem Weg durch den Behördendschungel

Greifswald

Wohl alle werdenden Eltern machen sich in der Schwangerschaft Gedanken über diese eine, bedrückende Frage. Wie würden wir eigentlich damit umgehen, wenn das Kind mit einer Behinderung auf die Welt kommt? Nach der Geburt der kleinen Lea* und ihres Zwillingsbruders Leon* schien alles zunächst normal – weder die Mutter Andrea M.* noch die Ärzte stellten irgendwelche Auffälligkeiten bei Lea fest. Nach einem halben Jahr wurde der Mutter aber klar, dass mit dem Mädchen etwas nicht in Ordnung ist. „Mir fiel immer häufiger auf, dass sie apathisch guckt und nicht so munter ist wie ihr Zwillingsbruder“, sagt die Mutter heute. „Dann stellte sich heraus: Sie ist in der Entwicklung zurückgeblieben, leidet unter einer Schädelverformung“. Natürlich sei es ein Schock gewesen, erzählt die Mutter, bis heute musste Lea zahlreiche Behandlungen über sich ergehen lassen. „Zwischendurch gab es auch Momente, in denen ich dachte, ich schaff das nicht. Aber das Positive überwiegt. Schritt für Schritt sind wir vorangekommen.“

Behördengänge ziehen Kraft

Den Alltag mit Lea und den beiden anderen Kindern meistert Andrea M. mit einer bewundernswerten Kraft. Manchmal aber muss auch sie passen. Etwa, wenn es um Anträge, Bewilligungen und Zuständigkeiten geht. „Meine Tochter ist stark kurzsichtig und braucht eine Brille mit rund acht Dioptrin“, sagt die Mutter. „Nach den Regelungen der Krankenkasse ist eine reguläre Brille vorgesehen. Diese ist aber so dick und schwer, dass der Kopf von Lea davon nach vorne fällt“, beschreibt die Mutter. „Spezielle Gläser sind teuer. Die kann ich mir nicht alle Vierteljahre leisten!“

Häufige Frage: Wer ist zuständig

Weil sie irgendwann den Überblick verloren hat, wer nun eigentlich für die Finanzierung der Gläser des gerade dreijährigen Mädchens aufkommen könnte, wandte sie sich an die Mitarbeiter der EUTB. Unter dem sperrigen Begriff „Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung“ verbirgt sich etwas sehr praktisches, nämlich eine kostenfreie Beratung für alle Menschen mit Handicap oder deren Angehörige. „Unsere Mitarbeiter helfen bei Anträgen für Jobcenter und Krankenkasse, beraten über Rehabilitation und Arbeitsmöglichkeiten. Auch eine Begleitung bei der Beurteilung der Pflegestufe ist möglich“, erzählt Doreen Au, die mit der kommunalen ABS die Trägerschaft für eine EUTB-Stelle in Greifswald übernommen hat. „Und die beiden klemmen sich in schwierigen Fällen so lange dahinter, bis es eine Lösung gibt.“ Die „beiden“ sind Sigrid Klewer und Axel Zilski, selbst mit kleinem Handicap und reichlich Behördenerfahrung – und sehr viel Motivation, sich für Menschen in Not einzusetzen.

Viel persönlicher Einsatz für die Klienten

„Wenn es sein muss, lassen wir uns einen Termin mit dem Chef der Krankenkassenfiliale geben“, sagt Axel Zilski. „Und gehen nicht eher, bis wir wissen, warum der Antrag auf eine Kur nicht genehmigt worden ist.“ Seine Kollegin nickt. „Wir unterstützen unsere Klienten dann auch darin, Widerspruch einzulegen, wenn es sinnvoll ist“, sagt Sigrid Klewer. „Bei Andrea M. haben wir zum Beispiel durchsetzen können, dass sie ihre drei Kinder nicht mehr jeden Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in verschiedene Einrichtungen bringen muss. Jetzt werden die Fahrtkosten vom Amt übernommen.“ Auch für die Brille der kleinen Lea ist eine Lösung gefunden. „Ein Antrag an das Jobcenter auf eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes wegen Mehrbedarfs“, so Klewer. „Ab dem dritten Lebensjahr sieht die Situation allerdings wieder anders aus. Jetzt müssen wir uns an die Krankenkasse wenden. Es ist kompliziert.“

Kosten werden übernommen – nur der Weg ist verschlungen

„Das Problem ist nicht, dass die Kosten nicht übernommen werden“, sagt Doreen Au. „Aber der Weg ist häufig verschlungen und klare Aussagen fehlen.“ Viele Menschen würden dann aufgeben, ganz nach dem Motto „Ich komme nicht weiter, das klappt ja doch nicht.“ „Hier kommt die EUTB ins Spiel, es gibt seit 2018 bundesweit rund 400 Beratungsstellen, die allesamt unabhängig und kostenfrei sind“, so Au. „Unser Angebot wird immer bekannter, immerhin haben wir seit 2018 über hundert Menschen helfen können. Ich denke aber, dass der Beratungsbedarf riesig ist. Viele Menschen wissen überhaupt nicht, dass es diese Unterstützung gibt“. Das soll eine offene Tagung im Pommerschen Landesmuseum ändern, alle Menschen, die in irgendeiner Weise Fragen rund um das Thema Teilhabe haben, sind herzlich eingeladen. Auf der kostenfreien Veranstaltung stellen nicht nur namhafte Aussteller ihre Produkte vor. Experten von Jobcenter, Landkreis, den Krankenkassen und der EUTB beantworten Fragen aus dem Publikum und können vielleicht schon erste Lösungsansätze finden.

Die Namen der Mutter, sowie der beiden Kinder wurden auf persönlichen Wunsch geändert. Die Gründe wurden der Redaktion nachvollziehbar dargestellt.

Konferenz „Teilhaben oder Teilnehmen“ Am Mittwoch findet im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald die Tagung „Teilhaben oder Teilnehmen“ statt. Alle Interessierten und Betroffenen sind eingeladen, sich über Angebote der Pflege, der Versorgung und Hilfsmittel zu informieren und ihre Fragen zu Reha und Eingliederung mitzubringen. Diese Fragen werden auf Kärtchen gesammelt und wenn möglich, bei der Podiumsdiskussion am Nachmittag von Experten beantwortet. Beginn ist um 10 Uhr, dann stehen Vorträge wie „Schaffung eines Arbeitsmarktes für Menschen mit Behinderung“, „Beratungslandschaft im Landkreis“ oder der Bericht des Bürgerbeauftragten Matthias Crone auf dem Programm. Ab 14.30 Uhr startet die große Podiumsdiskussion. Den genauen Ablaufplan gibt es im Internet unter www.abs-greifswald.de/eutb Neben der ABS (An der Klosterruine 6, Greifswald Eldena) bietet auch der Bürgerhafen des Pommerschen Diakonievereins ( Rakower Straße 18) EUTB-Beratungen an. Weitere Beratungsstellen finden sich in Anklam und Torgelow.

Von Anne Ziebarth