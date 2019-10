Greifswald: Hipp Hipp Hurra, die Erstis sind da

Greifswald

Partystimmung auf dem Beitz-Platz: Gestern startete die traditionelle Ersti-Woche der Uni, in denen die Neuankömmlinge von ihren Tutoren feierlich an der Mensa begrüßt wurden. Mit Ersti-Tüte in der einen und Bier in der anderen Hand ging es für die neuen Studierenden auf Stadtführung. In diesem Wintersemester 19/20 werden rund 2000 neue Studenten erwartet. Das sind in etwa so viele wie im Vorjahr. Damit bleibt nach Aussage von Jan Meßerschmidt, Pressesprecher der Uni, die Anzahl der Studierenden bei etwa 10 000.

Es ist der Start in einen neuen Lebensabschnitt, der manchmal auch mit unerwarteten Schwierigkeiten beginnt. Vor allem die Wohnungssuche wurde für viele Studierende zur Herausforderung. Die beiden Pharmazie-Studenten Julian Etmann und Christopher Engel (19) erhielten ihre Zulassung erst im September. „Das war schon etwas knapp mit der Wohnungssuche“, sagt Julian.

Während der 18-Jährige noch einen Platz im Studentenwohnheim ergattern konnte und sich dort mit einem weiteren Studenten ein Bad teilen muss, bewohnt Christopher ein 28 Quadratmeter großes Appartement bei Youniq. „Ich könnte mir aber vorstellen, irgendwann doch noch einmal in eine WG zu ziehen“, sagt Christopher.

Schönwalde II bei Studenten beliebt

Katharina Stock (21) ist mit ihrer Freundin Lisa Schmidt aus Offenbach in die Hansestadt gekommen. „Für eine Wohnung in der Innenstadt hat es finanziell aber nicht gereicht“, erklärt Lisa. Während sie als Krankenschwester eine Anstellung gefunden hat, studiert ihre Freundin Katharina nun Biologie. „Wir sind nach Schönwalde II gezogen. Es ist natürlich nicht so zentral, aber die Wohnung ist groß“, sagt Katharina.

Auch Willem Benter aus Schleswig-Holstein zog es nach Schönwalde II. Der 18-Jährige hat dort zügig eine Wohnung gefunden. „Zum Glück habe ich von dem ILG-Wohnheim erfahren“, sagt der Biologiestudent. „Ich habe bei den Wohnungsgesellschaften angefragt und dort hatte ich keine Chance.“ Dennoch schätzt er, wäre es in anderen Städten schwieriger gewesen, eine Wohnung zu finden. In Greifswald gebe es einige Möglichkeiten, günstig zu wohnen. „Und hier in Greifswald ist es ja eh egal, in welchem Stadtteil man lebt, man kommt ja überall schnell hin.“

Wohnheimplatz beim Studierendenwerk schnell vergriffen

Die Philosophie- und Germanistikstudentin Vanessa Gerloff hatte zunächst kein Glück bei der Wohnungssuche. „Ich habe schon im Februar einen Antrag auf einen Wohnheimplatz beim Studierendenwerk gestellt, da gab es für mich aber kein Zimmer mehr“, berichtet sie. Über Ebay-Kleinanzeigen ist sie dann fündig geworden und wohnt nun in einer großen Wohngemeinschaft in der Nähe des Bahnhofes.

„Wir sind acht Leute in der Wohngemeinschaft, glaube ich. Ich kenne noch nicht alle und bin erst seit einem Tag in Greifswald“. Die Wohnung, schätzt sie, ist mehr eine Zweck-WG ohne gemeinschaftliche Unternehmungen. „Die Wohnung hat große, lange Flure und es wirkt schon etwas anonym. Aber man lernt sich ja dennoch kennen.“

Keine Lust auf WG

Auf eine Wohngemeinschaft hatte Lena Niemeyer keine Lust. Bereits im August hat sie ihre Zulassung für das Jura-Studium erhalten. „Ich habe mich dann sofort nach Wohnungen umgeschaut. Ich habe mehrer besichtigt und dann für eine Ein-Zimmer-Wohnung in der Fettenvorstadt die Zusage bekommen.“ Sie hat große Lust auf die Selbstständigkeit. „Außerdem glaube ich, dass ich durch das Studium viele neue Leute kennen lernen werde. Allein sein werde ich bestimmt nicht.“

Trotz mancher ersten Herausforderungen im neuen Leben tat das Stimmung bei der Ersti-Begrüßung keinen Abbruch. Die Studierenden freuen sich auf ihr künftiges Leben in der Hansestadt. „Ich bin froh, dass ich die Zusage von der Uni Greifswald bekommen habe. Ich wollte unbedingt hier her“, sagt Lena Niemeyer.

