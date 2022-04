Greifswald

Die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (WVG) und die Wohnungsbau-Genossenschaft (WGG) wollen im Notfall auf die steigenden Heiz- und Stromkosten mit Stundungen und Ratenzahlungen für ihre Mieter reagieren. Damit sollen soziale Härten bei Mietern verhindert werden, teilte die Stadt nach einem Krisengespräch zwischen Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne), der WVG, der WGG und der allgemeinen sozialen Beratung der Caritas mit.

„Wir sind uns bewusst, dass wir hier vor Ort kaum Einfluss auf die Weltmarktpreise ausüben können. Deswegen haben wir gemeinsam nach Maßnahmen gesucht, die besondere Härten abfedern und die betroffenen Menschen unterstützen“, sagt Fassbinder. Langfristig könne nur der Umstieg auf erneuerbare Energien vor Preisexplosionen schützen, so das grüne Stadtoberhaupt.

Vor wenigen Wochen rieten bereits die WVG, ein kommunales Tochterunternehmen, und die WGG ihren Mietern, die Abschläge um das Doppelte zu erhöhen, um am Jahresende hohe Nachzahlungen zu verhindern. Auch private Vermieter in Greifswald verschicken mittlerweile solche Aufrufe, in denen sie vorschlagen, die Nebenkostenzahlungen freiwillig um 50 Prozent zu erhöhen.

Steigende Nachfrage bei der Caritas

Bei der Caritas merkt Mechthild Patzelt von der allgemeinen sozialen Beratung bereits eine steigende Nachfrage. Dazu gehören auch Altersrentner mit wenig Geld oder Erwerbsminderungsrentner. Sie gehen beim Entlastungspaket des Bundes über 300 Euro für jeden Erwerbstätigen leer aus. „Es kommt aber immer darauf an, im Einzelfall zu prüfen, ob es Anspruch auf andere Leistungen gibt“, sagt Patzelt. Nicht immer sei es richtig, sofort höheren Abschlägen zuzustimmen.

Zu den weiteren Maßnahmen der Stadt und der Wohnungsunternehmen zählt kostenlose Energie- und Wasserspartechnik für bedürftige Haushalte – der Austausch eines alten Kühlgerätes durch ein effizienteres Gerät könne mit 100 Euro bezuschusst werden. Bei der Antragstellung unterstützen Caritas, WGG und der Pflegedienst „Sophi“ der WVG die Mieterinnen und Mieter.

Stadtwerke deckeln Fernwärmepreis

In einem Pilotprojekt wollen die Stadtwerke mit der Caritas alle Bewohner eines Hauses zur Existenzsicherung und zum Energiesparen beraten. Bereits jetzt sind die Hausmeister und Handwerker der Wohnungsunternehmen Ansprechpartner, die in Zukunft bei Vor-Ort-Terminen Empfehlungen zum Energiesparen geben.

Mit weiteren Investitionen wollen die Wohnungsunternehmen Kosten senken und die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen, wie Erdöl, verringern: Dazu werden in den Gebäuden die Heizungen geprüft und optimal sowie energiesparend eingestellt. Mit der Umstellung der Fernwärme von Gas auf erneuerbare Energien wollen die Stadtwerke weniger abhängig vom weltweiten Gas- und Ölmarkt werden. Außerdem hat das städtische Unternehmen die Preissteigerung bei der Fernwärme im ersten Halbjahr 2022 auf ein Drittel gedeckelt und würde das laut der Mitteilung nach wirtschaftlichen Möglichkeiten fortsetzen.

Geplant sind zudem der Ausbau von Mieterstrom und Fotovoltaikanlagen, mehr Ladestationen für E-Fahrzeuge und die Sanierung von Elektronik, Heizungen und Sanitärinstallationen, um Betriebskosten zu senken.

Von Christopher Gottschalk