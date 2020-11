Greifswald

Aufgrund einer Corona-Infektion an der Erich-Weinert-Grundschule ist der dazugehörige Hort „Nordlichter“ seit Montag geschlossen. In der Einrichtung werden 154 Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren betreut. Freier Träger ist das Institut Lernen und Leben. „Es ist davon auszugehen, dass der infizierte Schüler auch gleichzeitig Hort-Kind ist“, sagt Pressesprecherin Henrike Thaut auf OZ-Nachfrage. Deshalb bleibe die Einrichtung vorsorglich bis zum 4. Dezember geschlossen.

Auf der Homepage teilte die Schulleitung der Weinert-Grundschule am Dienstag mit, dass neun Klassen durch das Gesundheitsamt kontaktiert werden und sich in häusliche Isolation begeben müssen. Am Mittwoch sollen Schüler aus sechs Klassen auf das Coronavirus getestet werden, wie es weiter heißt. Für alle anderen Klassen finde der Unterricht wie gewohnt statt. Nach Angaben des Landkreises befinden sich aktuell 90 Kinder und fünf Pädagogen der Weinert-Schule in Quarantäne.

Keine Fälle in der Greifswalder Kita „Zwergenland“

Irrtümlich teilte die Kreisverwaltung am Wochenende mit, dass an der Greifswalder Kita „Zwergenland“ fünf Folgefälle registriert wurden. Dabei handelte es sich allerdings um die gleichnamige Kita in Koserow auf der Insel Usedom. Achim Lerm, Betriebsleiter des städtischen Eigenbetriebes „Hanse-Kinder, teilte auf OZ-Nachfrage mit, dass es bisher keinen positiv getesteten Fall in der Kita „Zwergenland“ gegeben habe.

Mitarbeiter des ZEV können an der Tür klingeln

Am Sonnabend wurde an der Greifswalder Pestalozzi-Schule ein Corona-Fall bestätigt. 13 Personen befinden sich in Quarantäne. An der Caspar-David-Friedrich-Schule gab es zwei Folgefälle. Verschärft hat sich die Lage im Pflegeheim Zempin auf Usedom. Bisher wurden insgesamt 45 Personen positiv getestet, davon 27 Bewohner. Das gesamte Haus steht weiterhin unter Quarantäne, es gilt ein Besuchsverbot.

Der Landkreis weist im Zusammenhang mit der Nachverfolgung von Kontakten daraufhin, dass Mitarbeiter des Zentralen Ermittlungs- und Vollzugsdienstes (ZEV) auch bei Bürgern an der Tür klingeln können. „Das kann dann passieren, wenn die betreffende Person, die informiert werden muss, telefonisch oder per Mail nicht zu erreichen ist“, sagt Kreissprecherin Anke Radlof und informiert, dass sich die Mitarbeiter des ZEV ausweisen können.

