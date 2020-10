Andere Kommunen stellen wegen Corona auf eine Online-Anmeldung der Erstklässler um. In Greifswald ist der Lockdown das Argument, darauf zu verzichten. Auch in diesem Jahr müssen Eltern die Formulare noch in der Schule abgeben. Das stellt Eltern und auch Schulen vor Probleme. Die Greifswalder Fraktionen sind empört.