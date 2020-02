Greifswald: Hunderte solidarisieren sich mit dem „Klex“

Greifswald

Mit vielleicht 50 Unterstützern hatte Gregor Kochhan gerechnet, als er die Versammlung „Solidarität mit dem Klex“ als Privatperson anmeldete. Nicht aber mit dieser Resonanz: Mehr als 300 Menschen kamen am Sonnabendnachmittag auf den Greifswalder Marktplatz, um gegen Angriffe jeglicher Art gegen die Jugendeinrichtung zu protestieren. Hintergrund waren mehrere Anschläge auf das „Klex“, beginnend am vergangenen Wochenende. Ein Ort, an dem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ihren Freizeitinteressen nachgehen. Der Staatsschutz ermittelt nach einem versuchten schweren Brandanschlag sowie wegen des Verdachts der Volksverhetzung.

„Nach diesen Anschlägen hatten mehrere Leute die Idee, eine Versammlung aus Solidarität mit dem Klex zu veranstalten“, sagte Kochhan, der sich unter anderem im Bündnis „ Greifswald für alle“ engagiert. Um 14 Uhr fanden sich trotz regnerischen Wetters immer mehr Menschen am Rathaus ein, manche mit Kleinkindern im Kinderwagen oder Fahrradanhänger, andere mit großen Bannern oder selbst gestalteten Plakaten. Der überwiegende Teil der Versammelten war jung im Alter bis 30 Jahre, nur vereinzelt mischten sich Ältere unter die Kundgebungsteilnehmer.

Hunderte kamen am Sonnabend zum Marktplatz. Quelle: Petra Hase

Das Besondere an der Aktion: Die Redner blieben für die Masse überwiegend unerkannt, sprachen mittels Mikrophon aus einem Bulli heraus, überzeugt davon, dass die Anschläge aufs „Klex“ von Rechtsextremisten verübt wurden. „Doch wir lassen uns von rechten Einschüchterungen und Angriffen, egal welcher Art, nicht unterkriegen“, sagte ein Vertreter der Jugendinitiative „ProTon“. Der gemeinnützige Verein organisiert sich durch ehrenamtliche Arbeit engagierter Jugendlicher und junger Erwachsener, ist „erste Anlaufstelle für Konzerte fernab vom Mainstream und Kommerz“. Mit den Veranstaltungen wollen wir in Greifswald einen Raum für subkulturellen Austausch, frei von Rassismus, Homophobie, Sexismus und Antisemitismus schaffen“, erklärte der Redner.

Vom Markt ging es anschließend durch die Lange Straße zum Jugendzentrum. Quelle: Petra Hase

Auch Tino Höfert ergriff das Mikro. Der jugendpolitische Koordinator beim Stadtjugendring Greifswald, dessen Domizil das „Klex“ ist, engagiert sich seit Jahren in der Jugendarbeit. „Die jüngsten Angriffe auf das ,Klex’ haben mich schockiert, aber sie machen mich auch persönlich betroffen“, sagte er. Die Angriffe seien nicht neu. Bereits in Vorjahren habe es Provokationen, Beleidigungen, eingeworfene Fensterscheiben gegeben.

Nachdem Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) die Anschläge auf das Schärfste verurteilte, schlossen sich andere an, darunter der Jugendhilfeausschuss des Landkreises sowie der Kreisverband der Grünen.

Die Solidaritätsaktion, die mit einer Demonstration durch die Fußgängermeile und Abschlusskundgebung am „Klex“ endete, wurde von viel Polizei in der gesamten Innenstadt abgesichert. Laut einer Polizeisprecherin waren 90 Beamte im Einsatz. Die Versammlung blieb bis in den Abend hinein friedlich.

Die meisten Teilnehmer der Demo waren junge Leute. Quelle: Petra Hase

Rechte Parolen und Volksverhetzung: Wieder Vorfall an Jugendzentrum in Greifswald

Brandanschlag mit Molotowcocktails: Greifswalder Jugendzentrum Klex angegriffen

Nach Brandanschlag auf Greifswalder Klex: „Lassen uns nicht einschüchtern“

Von Petra Hase