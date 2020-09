Greifswald

Eine Frau verlässt ihren Mann. Das Ende einer Beziehung, wie es tausendfach in unserer Gesellschaft vorkommt. Kaum der Aufregung wert. Oder etwa doch? „Jede dritte Ehe wird mittlerweile geschieden, in der Großstadt vielleicht schon jede zweite“, sagt Regisseur Reinhard Göber. Trotzdem widmet er sich dem Stück „Nora“ von Henrik Ibsen (1828-1906), das bereits 1879 seine Uraufführung erlebte und seither DIE klassische Emanzipationsgeschichte der Frau ist. Aber für den Oberspielleiter am Theater Vorpommern ist sie weit mehr. „Denn Ibsen ist zeitlos und noch immer ein Seismograph für den Zustand der bürgerlichen Gesellschaft“, ist Göber überzeugt. Weshalb er nach „ Hedda Gabler“ und „Ein Volksfeind“ sein nunmehr drittes Ibsen-Stück für die hiesige Bühne inszeniert. Am Sonntag feiert das Schauspiel im Großen Haus in Greifswald Premiere.

Stück löste Entsetzen im Publikum aus

Der norwegische Dichter, der nach Shakespeare als zweiteinflussreichster Dramatiker aller Zeiten gilt, hinterfragte schon vor über 140 Jahren herrschende Konventionen und bürgerliche Moralvorstellungen. „Deshalb war auch damals schon nicht der eigentliche Skandal, dass Nora ihren Mann verließ. Der Skandal war, dass sie als Mutter die Kinder bei diesem ziemlich schrecklichen Mann Helmer lässt. Das hat eine Revolte im Publikum ausgelöst, ein extremer Aufreger. Und daran hat sich bis heute nichts geändert“, so Göber. Nora habe sich außerstande gesehen, Kinder zu erziehen, ohne zu wissen, wer sie selber ist. „Sie meinte, erst mal auf eine eigene Sinnsuche gehen zu müssen.“

Anzeige

Eine Geschichte im 21. Jahrhundert

Wie man es von Reinhard Göber gewohnt ist, hält er sich an die originale Handlung, färbt sie jedoch nach eigenem Empfinden ein und treibt sie ins 21. Jahrhundert: „Nora rettet ihren alkoholsüchtigen Mann, der in einer Staatskanzlei arbeitet, mit einem heimlichen Darlehen eines Jugendfreundes von Helmer, um eine kostspielige Entziehungskur in Italien anzutreten. Dafür fälscht sie den Vertrag mit der Unterschrift ihres gerade verstorbenen Vaters“, verrät der Regisseur. Der Kredit müsse abbezahlt werden. Mit nächtlichem Häkeln und Stricken, wie vor über 100 Jahren? Im digitalen Zeitalter käme das wohl etwas lächerlich, weshalb Göber für Hauptdarstellerin Friederike Seer einen anderen, sehr spannenden Dreh suchte und fand.

Weitere OZ+ Artikel

Stringente Dramaturgie

Ibsens große Gabe sei es gewesen, einen authentischen Stoff mit einer speziellen theatralen Wirkungsästhetik zu verdichten, wertschätzt Göber. Im Falle der Nora war es die Story einer Freundin: Die Schriftstellerin Laura Kieler wurde auf Betreiben ihres Mannes 1887 in ein Irrenhaus geliefert, weil sie eine Unterschrift gefälscht hatte, um ein Darlehen zurückzuzahlen. Die Geschichte, die der Norweger am Ende daraus entwickelte, „ist ein höchst konzentriertes, raffiniertes Gebilde und eine sehr stringende, kluge Dramaturgie“, würdigt Dramaturg Sascha Löschner die Leistung des Urhebers.

Fünf starke Charaktere

Dabei sei nicht nur die Figur der Nora überaus gelungen. „Das Tolle an dem Stück ist ja, dass daneben fünf weitere sehr charaktervolle, entschiedene Schicksale auf der Bühne stehen“, betont Reinhard Göber. Angefangen von Helmer ( Hubertus Brandt) über Dr. Rank ( Tobias Bode), Frau Linde ( Maria Steurich), Krogstad (Mario Gremlich) bis hin zu Emmy, die von Stella Göber verkörpert wird. „Meine Tochter gibt ihr Debüt auf der Bühne“, sagt der Vater nicht ohne Stolz.

Ibsens Ziel sei stets gewesen, etwas beim Publikum zu erreichen. „Und er wusste handwerklich ziemlich genau, wie er es schafft, die Leute in Spannung zu halten“, fügt der Oberspielleiter hinzu. Da er ähnlich wie Brecht, Goldoni und Shakespeare nicht nur Texte schrieb, sondern auch selbst inszenierte und ein Theater leitete, habe er praktisch aus der Komplettbeherrschung dieses Berufs das umfangreiche Wissen zielgenau einsetzen können. „Das ist das, was mir bei heutigen Dramatikern oft fehlt, sie sind einfach zu verkopft, zu theoretisch“, urteilt Göber.

Wie häufig leiden wir unter Nicht-Kommunikation?

Doch wo schlägt der Plot nun für heutige Generationen Funken? Mal abgesehen vom Thema der hohen Trennungsrate in unserer Gesellschaft und deren Folgen... Ist es die mittlerweile vielen Menschen eigene Lebensphilosophie, mit scheinbar verrückten Ideen dem Sinn unserer Existenz auf den Grund gehen zu wollen? Oder das Weiterdenken der schrecklichen Vorstellung, die eigenen Kinder im Stich zu lassen? Wie steht es um das Vertrauen zu unserem Partner oder engsten Familienangehörigen? Wie gut kennen wir sie und uns selbst? Bringt Corona tatsächlich mehr Nähe oder führt am Ende doch eher zu einer stärkeren Auseinandersetzung? Wie häufig leiden wir unter einer Nicht-Kommunikation? Und wie emanzipiert sind eigentlich die Frauen hier in der Region, die früher einmal Vollbeschäftigung zu bieten hatte. Welche Kämpfe fechten die Noras von heute aus?

Von Petra Hase