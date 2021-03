Greifswald

Abstand und getrennte Gruppen in Kitas und Schulen, kaum Kontakte im Privaten und Maske tragen: Die Hygieneregeln in der Corona-Krise sollen vor Ansteckungen mit Sars-CoV-2 schützen. Doch wird auch das Immunsystem von Kita- und Grundschulkindern in Mitleidenschaft gezogen? Bleiben notwendige Kontakte mit Bakterien und Viren aus, die das Immunsystem trainieren?

Seit Schulen und Kitas wieder ihre Türen öffnen, sei ein Anstieg mit Atemwegsinfekten zu beobachten, weil vorher Kontakte ausblieben, sagt der Greifswalder Kinderarzt Dr. Andreas Michel. Dabei handele es sich meist um leichte Infekte, schwere Atemwegserkrankungen kämen kaum vor. „Die Befürchtung wäre, dass es in Folge der andauernden Hygienemaßnahmen nun zu vermehrten Atemwegsinfekten kommt, im Sinne eines Nachholeffekts“, sagt er. Das könne der Kinderarzt bisher jedoch nicht beobachten.

Kein geschwächtes Immunsystem

Auch für eine langfristige Schwächung des Immunsystems gebe es keine Anzeichen. „Es gibt dazu keine Studien und der Zeitraum der Hygienemaßnahmen wäre auch zu kurz, als dass man darüber eine Aussage treffen könnte“, sagt Dr. Michel.

Auch Kinderärztin Prof. Dr. Almut Meyer-Bahlburg von der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin der Universitätsmedizin Greifswald sieht keine dauerhafte Gefahr für das Immunsystem von Kindern. Damit der Körper Angriffe von Viren und Bakterien abwehren kann, muss er mit ihnen in Kontakt kommen und ein „immunologisches Gedächtnis“ aufbauen. Nach einer Erkrankung kennt die Immunabwehr den Erreger und kann Betroffene bei einer weiteren Infektion mit gleichen oder verwandten Erregern effektiv schützen.

Viele Infekte in sonst ruhigem Monat

„Die Fähigkeit, dieses immunologische Gedächtnis zu erwerben, bleibt trotzdem erhalten, auch wenn Menschen jetzt für längere Zeit weniger Kontakt mit verschiedenen Keimen hatten“, sagt Dr. Meyer-Bahlburg.

Allerdings seien im vergangenen September, normalerweise ein sehr ruhiger Monat auf der Station, unerwartet viele Kinder mit Infekten aufgenommen worden, sagt die Immunologin. Ein möglicher Effekt vorher ausgebliebener Infektionen, Urlaubsreisen und mehr Kontakten nach einem Sommer mit relativ niedrigen Corona-Infektionszahlen. Insgesamt seien Kita- und Grundschulkinder aber seit dem vergangenen März mit der ersten weitestgehenden Stilllegung des öffentlichen Lebens weniger krank gewesen.

Hongkong: Mehr Erkältungen als sonst

Eine Studie in Hongkong Anfang Februar zeigte, dass sich mehr Kinder als gewöhnlich erkälteten, nachdem sie aus dem Distanzunterricht in die Klassenzimmer zurückkehrten. Sowohl in Kitas als auch Grundschulen häuften sich die Fälle.

Dort wurden die bekannten Corona-Regeln eingehalten und dennoch kam es zu dem Anstieg. Manche Forscher vermuten, dass Erkältungsviren möglicherweise schlechter durch Masken aufgehalten werden als Coronaviren. Der beobachtete Anstieg von Erkältungen könnte in Hongkong auch damit zusammenhängen, dass stärker als sonst auf Symptome wie Husten, laufende Nase und Unwohlsein geachtet wird.

Auch in Greifswald sind Eltern derzeit besonders aufmerksam: „Sie kommen mit ihren Kindern auch bei nur sehr leichten Symptomen und möchten eine Corona-Infektion ausgeschlossen haben. Wir Kinder- und Jugendärzte begrüßen dies, denn nur eine Laboruntersuchung kann diese von einem banalen Infekt differenzieren und auch die Kindergärten möchten ja, dass keine Covid19-Erkrankung in die Einrichtung getragen wird“, sagt Dr. Michel.

Maske tragen nach der Pandemie

Als Lehre aus der Corona-Krise erwägt Andreas Michel, weiterhin Masken zum Beispiel bei Erkältungen im Herbst und Winter zu tragen, selbst wenn sich das Pandemiegeschehen beruhigt hat. „Das sollten wir uns auch für spätere Grippewellen überlegen. Hinzu kommt das große Problem, dass es bisher keine Kinderimpfung gegen das Coronavirus gibt“, so Michel. Masken könnten dazu beitragen, die Kleinen vor einer Ansteckung zu schützen.

„Medizinisch ergeben Masken auch bei anderen Viren wie bestimmten Influenzaviren Sinn oder wenn jemand erkältet ist, weil eine Übertragung durch Tröpfchen vermindert wird“, ergänzt Dr. Meyer-Bahlburg.

Von Christopher Gottschalk