Greifswald: In diesen Bereichen gibt es trotz Corona freie Stellen

Die Ausbreitung des Coronavirus legte in den vergangenen Wochen viele Teile der Wirtschaft lahm. Welche Folgen die Pandemie bisher mit sich brachte, zeigte sich vor allem bei Hotels, Gaststätten sowie in einigen Bereichen des Groß- und Einzelhandels. Statt Neueinstellungen setzten viele Unternehmen auf Kurzarbeit, um die finanziellen Ausgaben zu minimieren.

Mit den Lockerungen scheint wieder mehr Hoffnung auf dem Arbeitsmarkt aufzukeimen. Trotz Corona wurden dem Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur und dem Jobcenter im April 137 neue sozialversicherungspflichtige Stellen für die Geschäftsstelle Greifswald gemeldet. Im Bestand sind 790 freie Stellen registriert.

Lageristen und Verkäufer gesucht

Neue Leute sucht beispielsweise das Unternehmen Schmidt & Thürmer, deren Stammsitz sich in der Stresow-Siedlung bei Behrenhoff befindet. Allein in der vergangenen Woche gab es vier Neueinstellungen, wie Geschäftsführer Peter-Uwe Winkel sagt. Von der Pandemie sei das Unternehmen, das an insgesamt fünf Standorten über 120 Mitarbeiter beschäftigt, weitgehend verschont geblieben.

Statt zurückzublicken, schaut der Holzhändler nach vorn. So ist der Bau einer neuen Lager- und Versandhalle geplant. „Für solche Vorhaben braucht es eben auch die richtige Manpower“, so der Geschäftsführer. Das Unternehmen stellt das ganze Jahr über ein und sucht auch aktuell für den Stammsitz neue Leute im Bereich Lageristik und Verkauf. Zudem ist der Betrieb in diesen Bereichen auch immer auf der Suche nach Azubis, wie Standortleiter Marcus Stödter hinzufügt.

Betriebe reduzieren zunächst Kurzarbeit

In Gesprächen mit Arbeitgebern seien die positiven Auswirkungen der schrittweisen Lockerungen bereits zu spüren, stellt Andreas Wegner, Leiter der Arbeitsagentur Greifswald, fest: „Viele Betriebe in Vorpommern-Greifswald haben aufgrund des Arbeitsausfalls Kurzarbeit angezeigt. Sie werden zunächst die Kurzarbeit reduzieren oder gar beenden können.“ Im März und April haben im Landkreis 2471 Unternehmen für 21 328 Personen Kurzarbeit angezeigt. Allerdings sei absehbar, dass nicht alle Beschäftigen diese auch im geplanten Umfang in Anspruch nehmen, so Wegner weiter.

Optimistisch blickt auch das Unternehmen Arge Klinkerbau aus Dargelin in die Zukunft. Gesucht wird dort aktuell nach einem kaufmännischen Sachbearbeiter mit Schwerpunkt Buchhaltung. Doch bleibt es trotz Corona überhaupt bei einem klassischen Vorstellungsgespräch? „Wir können es vor Ort machen und dabei einen distanzierten Abstand halten. Es wäre für uns auch telefonisch möglich, sollte jemand das bevorzugen“, sagt André Holz von der Personalführung.

Der Betrieb verfügt über Mitarbeiter im dreistelligen Bereich. Die Auswirkungen von Corona habe das Unternehmen vor allem bei der Zulieferung festgestellt. „Wir beziehen Material aus Dänemark oder Holland. Teilweise hatten wir Schwierigkeiten, das zu bekommen“, sagt Holz.

Einstellungstermine nach hinten verschoben

Fast alle Wirtschaftsbereiche würden regelmäßig gut qualifizierte Fachkräfte suchen. „Das Stellenvolumen hat sich also maßgeblich vor der Covid-19-Pandemie entwickelt. Aber diesen Engpass wird es auch nach der Pandemie geben“, prognostiziert Andreas Wegner von der Arbeitsagentur. Fachkräfteengpässe gebe es unter anderem im Handwerk, dem Gastgewerbe, im verarbeitenden Gewerbe und Gesundheitswesen. Die angekündigten Einstellungstermine wurden mit dem Shutdown nach hinten verschoben. „Viele Kundinnen und Kunden, die im Zeitraum der Covid-19-Pandemie eingestellt werden sollten, werden voraussichtlich erst später eine Chance auf dem Arbeitsmarkt erhalten“, so Wegner.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften habe aktuell abgenommen. Aber es gibt Unternehmen, zum Beispiel im Lebensmittelhandel und der Drogerie, im Gesundheitswesen, im Bereich der Unternehmensorganisation sowie im Bereich Verkehr und Logistik, die auch jetzt Personal suchen. Auf zahlreichen Jobportalen im Internet ist zudem ersichtlich, dass im Bereich der telefonischen Kundenbetreuung trotz Corona weiter verstärkt Leute gesucht werden.

Von Christin Lachmann