Greifswald

In der Straße An den Wurthen und im Bereich der Baustelle Thälmannring/Makarenkostraße werden Streckenabschnitte für Pkw-Fahrer voll gesperrt. Die Maßnahmen beginnen am Montag, 11. Oktober um 8 Uhr, teilt die Stadtverwaltung mit.

In der Straße An den Wurthen müsse eine Abwasserdruckleitung neu gebaut werden, die für das künftige Wohngebiet im B-Plan 55 notwendig sei. Im unteren Bereich der Straße ab Hausnummer 28 bis zur Einmündung Hafenstraße dürfe der Fahrzeugverkehr bis zum 17. Dezember nicht fahren. Der Fußweg sei weiterhin durchgehend frei, eine Umleitung für Fahrzeuge in beide Richtungen über Marien- und Hafenstraße wird ausgeschildert. Das Stadtarchiv können Anlieger weiterhin erreichen.

Thälmannring von Bauarbeiten betroffen

Ebenfalls ab Montag 8 Uhr bis voraussichtlich Freitag werden im Ernst-Thälmann- Ring im Abschnitt Kreuzung Anklamer Straße bis zur Einmündung Makarenkostraße in den Fahrspuren Deckschichten und Asphalt eingebaut. Die Zufahrt von der Anklamer Straße ist mit Ausnahme der Busse gesperrt. Der Kfz-Verkehr wird über die Anklamer Straße, den Karl-Liebknecht-Ring und die Makarenkostraße umgeleitet. Die Zufahrt zum Schönwalde Center ist nur über die vorhandene Zufahrt in der Dostojewskistraße möglich. Die Zufahrt im Ernst-Thälmann-Ring wird gesperrt.

Baustellenampel regelt Verkehr

Der Fahrzeugverkehr wird halbseitig durch eine Baustellenampel geregelt. Fußgänger und Radfahrer können die Fahrbahn nur über die Ampelanlage an der Kreuzung Anklamer Straße sowie außerhalb des Baufeldes im Ernst-Thälmann-Ring über die fertiggestellte Mittelinsel in Höhe der Einmündung Makarenkostraße queren. Ab Montag wird zudem die Ryckbrücke instandgesetzt, auch dort erwartet Autofahrer eine halbseitige Sperrung auf der B105.

Von OZ