Greifswald

Der Start des Studiums ist aufregend und wirft viele Fragen auf. Damit du bestens vorbereitet bist und dich nicht gänzlich ins kalte Wasser geworfen fühlst, findest du hier die wichtigsten Antworten.

1. Wie geht das Semester los?Nachdem du deine Koffer und Kartons ausgepackt hast, solltest du dir unbedingt die Stadt anschauen. Den besten Überblick bekommst du vom Greifswalder Dom aus. Für 1,50 Euro (ermäßigt, ansonsten 3 Euro) kannst du den Turm besteigen. Am 5.Oktober beginnt die Erstiwoche. Die startet mit einer Erstibegrüßung in der Domstraße 11. Jeder Studiengang wird zu einer anderen Zeit begrüßt.

Die Erstiwoche findet dieses Jahr zwar in abgespeckter Version statt, aber es gibt trotzdem viele verschiedene Angebote: Zum Beispiel Bibliotheksführungen direkt am 5. Oktober und 6. Oktober um 14 Uhr am Beitz-Platz (Voranmeldung nötig!), die Teams aus den Instituten geben Stadtführungen, Einführungsveranstaltungen und bieten Fachschaftsfrühstücke an. Mehr Infos zu Ort, Datum, Uhrzeit, Programm und Voranmeldungen findest Du auf der Seite des Allgemeinen Studierendenausschusses ( AStA). Unbedingt an die Mund-Nase-Bedeckung denken!

Am 12. Oktober um 14 Uhr findet für ausgeloste Erstis eine feierliche Immatrikulation im Greifswalder Dom statt. Die wird live gestreamt. So kann sich jeder, der möchte, die Immatrikulationsfeier ganz gemütlich von zu Hause anschauen. Den Link zum Stream wirst du pünktlich auf der Startseite der Universität finden. Dabei wird es sogar eine Grußbotschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel geben.

2. Was brauche ich unbedingt?Um zwischen den Unigebäuden zu pendeln, die Mittagspause in der Mensa zu verbringen oder in der Bibliothek in Ruhe zu lernen, musst du dir dringend ein Fahrrad zulegen, wenn du nicht schon eins im Gepäck hast. Günstige Fahrräder bekommst du zum Beispiel bei Fahrrad Stark in der Anklamer Straße 70 oder im Radcenter Wallis und Fründ in der Rigaer Straße 9.

Ansonsten auch bei eBay Kleinanzeigen. Wenn du nun mit deinem Fahrrad zur Bibliothek fährst, um dort zu lernen, denk an ein Vorhängeschloss. Das brauchst du, um deine Sachen sicher im Spind zu verstauen. Dein Studierendenausweis ist gleichzeitig dein Benutzerausweis. Wenn du Lust hast, dich digital zu verknüpfen, Fragen zu stellen oder Insidertipps zu bekommen, ist auch die App „Jodel“ ein Must-have. Viele Studierende, aber auch Auszubildende, Schüler und Berufstätige finden sich hier für Austausch, Ratschläge und Witze.

Die Universität Greifswald – Daten und Fakten Die Universität Greifswald wurde im Sommersemester 2020 von 9.279 Studierenden besucht, davon waren 396 Erstsemesterstudierende. Es gibt Angebote aus über 30 Studiengängen mit NC-freier Einschreibung. Die Vorlesungszeit startet am 12.10. Für Erstsemester der Human- und Zahnmedizin sowie Pharmazie und Psychologie startet das Semester erst am 2.11. Es wird eine zweite Erstiwoche vom 26.10. bis zum 1.11. veranstaltet.

3. Wo kann ich im Studium Geld verdienen?Einen Überblick über Nebenjobs bekommst du auf der Seite des Nova Innovationscampus. Aber auch der Einzelhandel und viele kleinere Geschäfte suchen regelmäßig Aushilfen. In höheren Semestern bietet sich je nach Studiengang die Möglichkeit für die Uni als Hilfskraft zu arbeiten, wie zum Beispiel als Tutor.

4. Wer hilft mir, wenn es mir schlecht geht?Wenn du mal eine Prüfung in den Sand gesetzt oder Heimweh hast, es dir richtig schlecht geht und du Hilfe brauchst, hast du mehrere Möglichkeiten. Jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag von 22-02 Uhr erreichst du unter der Nummer 03834 - 863016 die Nightline, ein Sorgentelefon von Studierenden für Studierende. Du kannst dich außerdem beim Arbeiter-Samariter Bund (ASB) oder beim Zentrum für Psychologische Psychotherapie (ZPP) melden.

5. Was verbirgt sich hinter „Moodle“?Moodle ist eine Online-Lernplattform, auf der du die jeweiligen Kurse suchen und dich einschreiben kannst. Dafür benötigst du ein Passwort, was dir die Lehrenden per Unimail zukommen lassen. Hier hast du Zugriff auf benötigte Lehrmaterialien und Folien von Vorlesungen oder kannst Lernpfade bearbeiten, die von den Lehrenden hochgeladen werden.

6. Wo gibt es das beste Jägerschnitzel?Neben den Bibliotheken befindet sich jeweils auch eine Mensa. Eine kleinere am Campus Loefflerstraße (von 10 bis 14 Uhr geöffnet) und eine größere am Beitz-Platz (von 11 bis 14 Uhr geöffnet). Die Mensa am Berthold-Beitz-Platz hat mehr Auswahlmöglichkeiten und ist insgesamt großflächiger.

Grundsätzlich gibt es aber in beiden Mensen immer mindestens jeweils ein vegetarisches und ein Fleischgericht. Übrigens: Viele Greifswalder Studierende schwören auf das Jägerschnitzel. Aber Achtung: Dabei handelt es sich nicht um ein Schweinschnitzel, sondern um panierte Jagdwurst, die meistens mit Nudeln in Tomatensauce serviert wird.

7. Welche Sportkurse gibt es?Zu Beginn des Semesters verschickt das Hochschulsportteam per Unimail Sportangebote. Von Fußball und Brazilian Jiu Jitsu über Yoga und Japanischen Schwertkampf bis hin zu Sportspielen ist alles zu studentenfreundlichen Preisen dabei. Diesen Sommer war man als Student ab 12 Euro im Monat mit von der Partie. Bei der Anmeldung musst du sehr schnell sein. Denn beliebte Kurse sind bereits nach wenigen Sekunden nach Anmeldebeginn weg.

Wenn du einem Verein beitreten möchtest, vielleicht sogar dem Größten in der Stadt, dann gibt es noch das Angebot der Hochschulsportgemeinschaft Greifswald (HSG). Auch hier gibt es ein vielfältiges Programm, das unter anderem aus Ultimate Frisbee, Rollschuh-Hockey, Aerobic und Drachenbootfahren besteht.

8. Wo kann ich mich engagieren?In Greifswald und der Uni gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Einen Überblick erhältst Du auch hierfür auf der Seite des Nova Innovationscampus. Der AStA, die Fachschaftsräte und die studentischen Medien moritz.medien freuen sich über Unterstützung. Aber auch außerhalb der Uni kannst Du Dich in Greifswald einsetzen, wie zum Beispiel beim Deutschen Roten Kreuz oder dem Tierschutzbund Greifswald.

9. Wie melde ich mich zu einer Prüfung an, wo gebe ich Hausarbeiten ab?Im Selbstbedienungsportal kannst du dich ab Mitte des Semesters unter Prüfungsverwaltung zu einer Prüfung anmelden. Dort findest du auch Informationen zu Ort, Datum und Uhrzeit. Wenn von den Lehrenden nicht anders gewünscht, kannst du die fertige Hausarbeit in einem beschrifteten Umschlag in den Fristenbriefkasten werfen. Der befindet sich in der Rubenowstraße neben dem Sekretariat.

10. Wo trifft man sich?Der Place to be ist in den wärmeren Monaten definitiv der Museumshafen, an dem du abends bei einem kühlen Getränk auf den Wiesen vielen Studierenden begegnest. In den kälteren Monaten trifft man sich abends zum Billard, Kickern oder Dart im Deja Vue oder im Gleich Acht.

Extra: Was ist mit Corona?Die Universität Greifswald bietet dieses Semester ein Hybrid-Format an. Das bedeutet, es findet Präsenzlehre ergänzt durch digitale Formate statt. Für die Veranstaltungen in den Unigebäuden musst du dich vorher über das Selbstbedienungsportal und/oder moodle angemeldet haben. In den Gebäuden sind Sitzplätze markiert, die du nutzen darfst. Ganz wichtig: Mund-Nase-Bedeckung und Studierendenausweis nicht vergessen!

Bei den Präsenzveranstaltungen sowie in den Mensen und Bibliotheken gilt ebenfalls die Maskenpflicht, bis du an deinem Platz bist. Mensen und Bibliotheken haben eingeschränkte Öffnungszeiten, und die Rechnerpools sind vorerst geschlossen.

Von Laura Philipsen