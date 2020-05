Greifswald: Initiativen thematisieren 75 Jahre Tag der Befreiung mit Angeboten auf Internetseite

Greifswald

Der 8. Mai markiert das Ende des II. Weltkrieges und die Befreiung vom Nationalsozialismus. Mit der Internetseite www.tagderbefreiung.info wird zum 8. Mai eine Möglichkeit für Informationen, Inhalte und Aktionen rund um den Tag der Befreiung für alle Altersklassen geschaffen. Initiativen aus Greifswald und anderen Orten in MV beteiligten sich am Aufbau der Seite. „Wir schaffen einen digitalen Raum für die Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus, menschenverachtendem Gedankengut und einer solidarischen Gesellschaft in der Menschenrechte für alle umgesetzt werden.“ sagt Laura Freitag von der Partnerschaft für Demokratie Greifswald.

Sie ruft zur Teilnahme auf: „Sendet uns euren Beitrag zu dem Thema an kontakt@pfd-greifswald.de. Denkbar wären Beiträge für verschiedene Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Aktionen um den Tag der Befreiung auf die Straße zu bringen/zu feiern, Beiträge zu Geschichte oder aktuellen Aspekten und einer solidarischen Gesellschaft ohne Diskriminierung… Videos, Texte, Pod Casts, Bilder, Petitionen, Aufrufe zu online-Demos…“

Partnerschaft für Demokratie Greifswald

Von OZ