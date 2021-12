Greifswald

Noch zu Jahresbeginn wusste niemand, was das Jahr 2021 bringt. Die Hoffnung, dass die Coronapandemie nicht mehr das Alltagsleben bestimmt, hat sich leider nicht erfüllt. Viele geplante Veranstaltungen Wie das große Fischerfest, fielen aus.

Viele andere Highlights konnten nur in abgespeckter Form stattfinden. Aber immerhin – die großen Sportevents, wie Drachenbootfest und Citylauf, gingen über die Bühne und erfreuten das Herz von Aktiven und Zuschauern. Was es sonst s noch so in Greifswald gab – OZ blickt im zweiten Teil auf die Monate Juli bis Dezember 2021 zurück.

Zur Galerie Neues Jahr, neues Glück, heißt es. Doch 2021 verlief in vielen Bereichen ganz anders als geplant. Die Coronapandemie sorgte für erhebliche Einschränkungen. Doch es gab auch viele schöne Ereignisse.

Von Petra Hase