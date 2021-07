Greifswald: Jetzt gibt’s Bratwurst zur Impfung dazu 

Greifswald

Die Inzidenz steigt in ganz Deutschland wieder leicht. Zeitgleich gerät die Impf-Kampagne gegen das Coronavirus ins Stocken. Deshalb wird schon seit einiger Zeit darüber diskutiert, ob und welche Anreize Menschen erhalten sollten, die den Weg ins Impfzentrum oder zum Hausarzt bislang noch nicht gefunden haben.

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat sich jetzt eine besondere Impf-Aktion überlegt. Am Sonnabend gibt es von 9 bis 18 Uhr ein „Impfen to go“ auf dem Marktkauf-Parkplatz in Neuenkirchen. Nach der Impfung erhält jeder eine kleine Aufmerksamkeit. „In der vorgeschriebenen Zeit der Nachbeobachtung gibt es als kleines Dankeschön für den ,Piks’, der allen hilft, eine frisch gegrillte Bratwurst mit Brötchen“, sagt Dezernent Dietger Wille.

So viele Menschen wie möglich ermuntern, sich impfen zu lassen

Zudem wird per „Drive-In“ geimpft. Das bedeutet, dass die Impfwilligen ihr Fahrzeug nicht verlassen müssen und „ganz bequem im Auto geimpft werden können“, so der Landkreis weiter. Die Aktion findet im Zelt des Schnelltestzentrums auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums statt. Dort warten die Mitarbeiter von mobilen Teams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und des Technischen Hilfswerks (THW) vom Impfzentrum Greifswald auf die Bürgerinnen und Bürger.

„Wir wollen so viele Menschen wie möglich dazu ermuntern, sich impfen zu lassen und machen es Impfwilligen daher so einfach wie möglich“, macht Wille deutlich. Die Drive-In-Lösung in Neunkirchen, so der Dezernent weiter, ermögliche es, während eines Wochenendeinkaufes gleichzeitig ohne großen Zeitverlust dieses flexible Impfangebot wahrzunehmen. Vor Ort werden die Impfstoffe von Biontech sowie von Johnson&Johnson verimpft. Letzteres wird nur einmal verabreicht. Bei Biontech sind zwei Impfungen in Abständen von einigen Wochen notwendig.

Andere Länder, andere Impf-Präsente

Während es in Neuenkirchen eine Gratis-Bratwurst zum Piks dazu gibt, setzten anderen Länder schon seit geraumer Zeit auf besondere Impf-Geschenke. Allen voran die USA machten mit ungewöhnlichen Präsenten und Verlosungen weltweit Schlagzeilen. Um auch dort die Impf-Kampagne wieder zu beschleunigen, können Impffreiwillige beispielsweise in West-Virginia nun an einer Lotterie teilnehmen. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Million Dollar (umgerechnet über 800 000 Euro), zwei Pick-ups und zehn Jagd-Gewehre.

Um noch mehr Menschen in Vorpommern-Greifswald gegen das Coronavirus zu impfen, organisiert der Landkreis seit einigen Wochen offene Impfaktionen. In der vergangenen Woche konnten sich Impffreiwillige ohne Termin beim Testzentrum der Universitätsmedizin auf dem Greifswalder Fischmarkt mit Biontech oder Johnson & Johnson impfen lassen.

Angebote auch für Touristen

Seit Mitte Juni sind die Impfzentren in Vorpommern-Greifswald zudem für alle geöffnet. Das bedeutet, dass sich auch Touristen und Besucher in den Städten Greifswald und Pasewalk sowie bei den mobilen Angeboten in der Hansestadt und auf der Insel Usedom impfen lassen können.

Von Christin Lachmann