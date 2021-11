Greifswald

Weg vom Auto – hinein in den Bus: Die Kommunalpolitik will den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver gestalten, damit mehr Greifswalder ihr privates Fahrzeug stehen lassen und stattdessen den Stadtbus nutzen. Der wird im nächsten Jahr für Kinder und Erwachsene deutlich preiswerter. Der Verkehrsbetrieb Greifswald wurde am Montagabend per Bürgerschaftsbeschluss aufgefordert, das Ein-Euro-Ticket für den Stadtbusverkehr einzuführen. 

Allerdings mit Einschränkungen: Diesen Fahrschein soll es nur digital aufs Handy geben. Damit aber auch weniger internetaffine Menschen profitieren, sollen Fahrgäste künftig im Stadtbus ein Sechser-Ticket für sechs Euro erwerben können. Analoge Einzelfahrscheine sollen indes glatte zwei Euro kosten. Aktuell zahlen Erwachsene dafür 2,10 und Kinder zwischen sechs und 14 Jahren 1,50 Euro.

Einführung voraussichtlich im Sommer 2022

Dieses Preismodell soll zunächst in einer sechsmonatigen Testphase erprobt werden. Dazu erhält das Unternehmen der Stadtwerke aus dem kommunalen Haushalt einen Zuschuss von einer Million Euro. „Wir werden uns jetzt mit der Umsetzung des Beschlusses beschäftigen und das Ein-Euro-Handyticket voraussichtlich im Sommer 2022 einführen“, sagt Henrik Umnus, Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Greifswald.

Dasselbe betreffe die zweite Neuerung: Der sogenannte On-Demand-Busverkehr zu den Ortsteilen Ladebow und Friedrichshagen, die bislang leer ausgingen. Eine Art Rufbus, wobei potenzielle Nutzer ihren Fahrtwunsch vorab einfach via Handy-App mitteilen – oder traditionell per Telefon.

Einfaches Tarifsystem abgelehnt

Mit diesen Vorschlägen setzten sich die Fraktionen Bündnisgrüne, SPD, Linke/Tierschutzpartei nach langer Diskussion gegenüber einem mit dem Verkehrsbetrieb Greifswald von der Stadtverwaltung erarbeiteten Preismodell durch. Demnach sollte ein Handyticket im ersten Jahr der Einführung 1,35 Euro und danach 1,48 Euro kosten – günstiger als analoge Fahrscheine also, um den Einzelfahrscheinkauf in Bussen drastisch zu reduzieren. „Der ist zeitaufwendig, führt an Haltestellen zur Verzögerung der Fahrt“, argumentierte Umnus. Allerdings vergeblich, denn mit dem Sechser-Ticket für sechs Euro werden vermutlich weiterhin viele Fahrgäste im Bus zahlen wollen.

Der Unternehmenschef ist dennoch froh, dass sich die Bürgerschaft am Ende gegen einen Antrag von Robert Gabel und Anja Hübner (Tierschutzpartei) entschied. Sie hatten vorgeschlagen, dass künftig alle Tickets, egal wie und wo gekauft, nur noch einen Euro kosten. „Ein einfaches Tarifsystem mit deutlicher Preissenkung ist gut kommunizierbar und führt dazu, dass die Menschen den ÖPNV stärker nutzen“, begründete Gabel. Das habe die Stadt Radolfzell bewiesen. Dort habe die deutliche Preissenkung aller Tarife zu einem deutlichen Anstieg der Fahrgastzahlen geführt.

Defizit liegt bei zwei Millionen Euro

Henrik Umnus indes treibt die Sorge um, dass deutliche Preissenkungen mit weiter steigenden Defiziten verbunden sein werden. Der Verkehrsbetrieb schreibe jährlich ein Minus von etwas über zwei Millionen Euro. Der Verlust wird seit Jahren im Unternehmensverbund der Stadtwerke-Holding ausgeglichen. „Ist das Ein-Euro-Ticket erst einmal vorhanden, brennt sich der Preis ins Bewusstsein der Menschen ein. Dann wird es schwer, ihn nach der Testphase wieder zurückzunehmen“, warnt Umnus und fügt hinzu: „Dann sind langfristige Zuzahlungen aus dem städtischen Haushalt vorprogrammiert.“

Knapp zwei Millionen Fahrgäste pro Jahr zählte der Betrieb vor der Coronapandemie. Mittlerweile läge die Nutzung wieder bei etwa 75 bis 80 Prozent dieses Niveaus. „Mehr Nutzer gewinnen wir nur durch eine Verbesserung des Angebotes. Wir brauchen einen ÖPNV für alle Bürger dieser Stadt“, macht Umnus auf das eigentliche Problem aufmerksam. Nicht nur Ladebow und Friedrichshagen seien vom Stadtbusverkehr abgeschnitten, auch Einwohner am Rande Eldenas, in Groß Schönwalde oder in der Stadtrandsiedlung müssten zum Teil sehr weit bis zur nächsten Haltestelle laufen.

„Das macht keiner, auch nicht mit Ein-Euro-Ticket“, sagt Umnus. Doch es soll besser werden: Ziel sei es, das Liniennetz zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 zu erweitern. Ein Verkehrsplaner soll das aktuelle Netz überarbeiten.

Liniennetz soll verbessert werden

„Wir brauchen eine attraktive Routenführung“, fordert in dem Zusammenhang auch Markus Münzenberg von den Grünen. Die Linie 3 etwa sei ein „Lumpensammler“ und für potenzielle Fahrgäste alles andere als attraktiv. Die Stadt benötige gerade Linien ins Zentrum mit kurzen Fahrzeiten und eine, die rundherum führe. Auch die Taktfrequenzen seien nicht optimal. Wer eine halbe Stunde an der Haltestelle warten müsse, fahre lieber mit dem eigenen Auto.

Henrik Umnus würde Linien und Taktzeiten lieber heute als morgen verbessern. „Ein 15-statt eines 30-Minuten-Takts bedeutet aber auch: doppelte Anzahl von Bussen und doppelte Anzahl von Fahrern“, macht er deutlich. Woher er die beziehungsweise die Mittel dafür nehmen soll, ließen die Bürgerschaftsmitglieder offen.

Von Petra Hase