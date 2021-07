Greifswald

Noch läuft das Geschäft im Elisenpark wie gewohnt, sammeln Kunden im Real-Markt ihre Körbe voll mit Waren, kassieren Mitarbeiter an den Kassen ab. Doch die Tage des SB-Warenhauses sind gezählt. Nachdem Anfang vorigen Jahres bekannt wurde, dass der Handelskonzern Metro seine angeschlagene Supermarktkette Real verkaufen will, blieb die Zukunft der 279 Standorte – darunter acht in MV – lange Zeit unklar. An der Hängepartie änderte sich zunächst auch nichts, als die russische Investorengruppe SCP die Kette erwarb.

Doch jetzt steht fest: Kaufland übernimmt das SB-Warenhaus am östlichen Stadtrand in der Anklamer Straße. „Im Dezember hat das Bundeskartellamt 92 Real-Filialen zur Übernahme durch Kaufland freigegeben“, sagt Pressesprecherin Alisa Götzinger. Die Filialen würden nun sukzessive an den neuen Betreiber übergehen. Bereits am 19. Juli wird Kaufland im Real-Markt von Bergen neu eröffnet. Unklar hingegen ist noch immer der Real-Standort Stralsund. Denkbar wäre auch eine Übernahme durch Edeka, Globus oder Rewe, die ebenfalls eine verschieden große Anzahl von Real-Märkten weiterbetreiben werden. Für manche allerdings kommt das komplette Aus.

Mitarbeiter werden übernommen

„Wir werden die Real-Filiale in Greifswald zum 11. Oktober übernehmen. Hierdurch erhalten die Real-Mitarbeiter eine neue berufliche Perspektive bei Kaufland“, sagt Götzinger auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG. Das klingt erst einmal so, als wenn das Nachfolgeunternehmen alle Beschäftigten übernimmt. Aktuell arbeiten 160 Frauen und Männer im Supermarkt. Ob das so bleibt, wird die Zukunft zeigen. Denn auf gezielte Nachfrage erklärt die Pressesprecherin, dass „zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Auskunft zur Mitarbeiterzahl“ gegeben werden könne. Auf die Frage der OZ, wie die Stimmung im Team derzeit sei, verweist der Greifswalder Marktleiter Andreas Philipp auf die Unternehmenskommunikation, er selbst dürfe keine Auskunft erteilen. Dort gibt man sich optimistisch. Real-Pressesprecher Frank Grüneisen geht von einer kompletten Übernahme aller Mitarbeiter aus. „In gleicher Weise ist Kaufland bislang bei allen Übernahmen verfahren.“

Im Real Greifswald gibt es ein ständiges Kommen und Gehen. Quelle: Petra Hase

Klar ist heute schon, dass die Filiale am 11. und 12. Oktober geschlossen bleibt. „An diesen beiden Tagen wird sie mit neuer Ware beliefert, die Obst- und Gemüseabteilung wird umgebaut, die Waagen- und Kassensysteme werden ausgetauscht und die Kundeninformation wird erneuert“, informiert Alisa Götzinger. Ab 13. Oktober können die Kunden dann bereits unter dem neuen Firmennamen in Greifswald einkaufen.

Erneuerung bei laufendem Betrieb

In den folgenden Wochen werde der Markt entsprechend dem aktuellen Konzept des neuen Eigentümers umgebaut. Götzinger spricht von „niedrigen, komfortablen Regalen, einem klaren Kundenleitsystem sowie energiesparender Technik“. Die Maßnahmen sollen bei laufendem Einkaufsbetrieb durchgeführt werden.

Offen bleibt, wie sich das Sortiment ändert. Fakt ist: Real bietet in Greifswald auf rund 7000 Quadratmeter Fläche zurzeit rund 75 000 Artikel. Kaufland hat nach eigener Aussage durchschnittlich 30 000 Artikel in seinen Märkten. Bundesweit betreibe die Handelskette über 680 Filialen und beschäftigt mehr als 72 000 Mitarbeiter. Laut Unternehmenskommunikation können sich Kunden darauf verlassen, in den modernen Verbrauchermärkten „ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf“ zu finden. „Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukte sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch“, sagt Götzinger. Ergänzt werde dieses Angebot unter anderem durch Haushaltswaren, Elektroartikel, Schreib- und Spielwaren sowie durch wöchentlich und saisonal wechselnde Aktionsware.

Kunden werden Real vermissen

Bei treuen Real-Kunden kommt dennoch keine Freude auf. „Wir werden ihn vermissen, kommen zweimal pro Woche zum Einkaufen her“, sagt Peter Banse aus Greifswald, der mit seiner Frau Sabine am Dienstag den Korb aus dem Supermarkt rollte. Kaufland kennen die beiden nur von Besuchen bei den Kindern in Westdeutschland. „Wenn es weniger Artikel gibt, stehen nachher vielleicht zehn Regale voller Lätta? Denn die Fläche bleibt ja wohl gleich“, fragt sich der Greifswalder.

Auch Regina Bandemer ist über den Wechsel alles andere als begeistert: „Mir gefällt die Aufteilung der Waren in den Regalen. Und es ist bei weitem nicht alles so vollgestellt wie im Edeka am Bahnhof, wo man kaum noch durch die Reihen kommt“, sagt die Kundin. Ähnlich reagiert Anne Wiese, die im Greifswalder Umland wohnt und ebenfalls regelmäßig in den Real kommt: „Einmal hin, alles drin. Hier gibt es vieles, was andere Discounter nicht anbieten – oder nur als Aktionsware“, lobt sie. Ob Kaufland da mithalten könne, werde sich zeigen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sonderaktionen vor Übernahme

Bleibt die Frage, ob sich die Regale im Real nun in den kommenden Wochen zunehmend leeren. Auf OZ-Anfrage erklärt dazu Pressesprecher Grüneisen: „Vor dem Übergang des Marktes an Kaufland wird es Sonderaktionen und Abverkäufe einzelner Artikel geben, da Kaufland in der Regel ein etwas weniger umfangreiches Sortiment als Real anbietet.“ Nichtsdestotrotz könnten die Kunden im Markt bis zum Übergang bei ihren Einkäufen aus einem großen Sortiment in allen Warengruppen wählen, versichert er.

Von Petra Hase