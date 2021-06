Greifswald

Einen solch ungewöhnlichen Fund hatten Friedolin Scheel (12) und Leif Haberzettl (13) noch nie. Die beiden Jugendlichen sind regelmäßig mit ihren Magnetangeln unterwegs, haben schon etliche Eisenteile, Gullys und Fahrräder aus dem Wasser geholt. Doch an diesem Sonnabend informierten sie angesichts ihres Fundes lieber die Polizei.

Tresor mit Unterlagen, Ausweisen und Schlüsseln

„Die Jungs haben zwei Tresore aus dem Wasser gezogen. In dem einen waren ein großer Ordner mit Versicherungsunterlagen, drei BMW-Schlüssel, der Schlüssel von einem Mini-Cooper, mehrere Ausweise und ein Familienstammbuch“, zählt Jens Scheel, der Papa von Friedolin, auf. Er kam sofort zur Fundstelle, als sein Sohn ihn anrief.

Sachen können erst eine Woche im Ryck gelegen haben

Um keine Spuren zu hinlassen, haben die Jugendlichen die Tresore extra nicht berührt, sondern sie im Gras liegenlassen, nachdem sie die Eisenkästen mit einiger Kraftanstrengung an Land bugsiert hatten. Mit ihren Angeln standen sie am Sonnabendvormittag an der Wackerower Brücke, die hinter dem Neuen Friedhof in Richtung Wackerow über den Ryck führt.

„Die Beiden war vor einer Woche das letzte Mal da. Weil man an der Stelle sehr gut ins Wasser gucken kann, sind sich beide sicher, dass da noch nichts im Wasser lag“, sagt Jens Scheel.

Handelt es sich um Diebesgut?

Vielleicht handelt es sich um Dinge, derer sich jemand entledigen wollte, damit man sie nicht bei ihm zu Hause findet, mutmaßt Jens Scheel. Die Polizei bestätigt den Fund und dass die Dinge sichergestellt worden sind. Auch die Lesbarkeit der Angaben bestätigt die Polizei. Die weiteren Ermittlungen sollen im Laufe der Woche erste Ergebnisse bringen.

