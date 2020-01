Greifswald

Der Stadtjugendring Greifswald e.V. hat den Anschlag scharf verurteilt, der am Sonntagabend auf das Jugendzentrum klex verübt wurde. Bislang unbekannte Täter hatten gegen 19.50 Uhr Molotowcocktails auf die Treppe der Eingangstür des Hauses Lange Straße 14 geworfen. Aufmerksame Zeugen verständigten umgehend Polizei und Feuerwehr. Es ist keinerlei Schaden entstanden. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen.

Feuerwerkskörper und rechte Parolen

Die versuchte schwere Brandstiftung sei nur einer von mehreren agressiven Vorfällen, die sich am Wochenende gegen das klex richteten, erklärte Lucile Souquet, Vorstandssprecherin des Stadtjugendrings: In der Nacht von Freitag auf Samstag seien Vereinsmitglieder von einer Gruppe bedroht worden, die rechtsextreme Parolen riefen und ein Fahrrad an die Eingangstür schleuderten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag seien Besucher einer Veranstaltung auf dem klex-Innenhof mit Feuerwerkskörpern beschossen worden.

Polizeiliche Ermittlungen mit Nachdruck führen

„Wir sind schockiert von diesen gezielten Angriffen und der Bereitschaft, die Sicherheit und das Leben von Menschen zu gefährden“, erklärte Souquet. Es sei absolut inakzeptabel, dass Jugendzentren zur Zielscheibe von Gewalt werden. Die Täter hätten bewusst in Kauf genommen, dass sich zum Zeitpunkt des Brandanschlags Menschen in den Räumen befunden haben könnten. „Wir erwarten, dass die polizeilichen Ermittlungen mit Nachdruck geführt werden, um die Täter schnellstmöglich zur Verantwortung zu ziehen. Wer mit Hinweisen und Beobachtungen weiterhelfen kann, wende sich an die Polizei“, erklärte Lucile Souquet. Man lasse sich von dem Anschlag nicht einschüchtern und werde sich als Träger des Jugendzentrums klex weiterhin mit voller Überzeugung dafür einsetzen, dass sich Besucher und Mitstreiter jederzeit sicher fühlen können, fügte sie hinzu.Lesen Sie auch: Sechsergruppe grölt Nazi-Parolen auf Greifswalder Markt

Von OZ