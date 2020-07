Greifswald: Junge Entwickler für Spiele-App gesucht

Greifswald

Vom 27. bis 31. Juli 2020 bietet die Computerspielschule Greifswald ( CSG) für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren im Jugendzentrum klex (Lange Straße 14) einen Workshop zur Spieleentwicklung an. Die Teilnehmenden können erste Kenntnisse in der Programmierung und Gestaltung von digitalen Spiele-Apps sammeln oder bereits vorhandene Vorkenntnisse vertiefen. Schwerpunkt ist in diesem Jahr die Augmented Reality (AR). Grundlage für das Erstellen wird die Software „Unity“ sein, mit der auch professionelle Spiele verschiedenster Genres entwickelt werden.

Nach einer kurzen Einführung in das Programm durch einen Spieleentwickler wird zusammen an der Umsetzung eines gemeinsamen App-Projektes gearbeitet. Für die Teilnahme an dem Workshop sind keine technischen Vorkenntnisse nötig. Wer gerne zeichnet, Musik macht, fotografiert, Videos dreht oder journalistisch arbeitet, ist genauso herzlich willkommen.

Anzeige

Der Workshop wird jeden Tag von 10 bis 15 Uhr stattfinden und ist auf zehn Teilnehmende beschränkt. Für die Verpflegung vor Ort ist gesorgt. Auf besondere Ernährungseinschränkungen (Allergien o.ä.) ist bei der Anmeldung bitte hinzuweisen. Dank einer Förderung von „Aktion Mensch“ ist die Teilnahme komplett kostenlos. Die Anmeldung erfolgt per Mail bei Lukas Ewert, gsg@csg-hgw.de

Von OZ