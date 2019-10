Junge Union fordert Schulfach „Feuerwehr/Ehrenamt“

Greifswald

Die Junge Union Vorpommern-Greifswald fordert die Einführung eines Schulfaches „ Feuerwehr/ Ehrenamt“ in Mecklenburg-Vorpommern. Einen entsprechenden Antrag hat die größte politische Jugendorganisation in Vorpommern-Greifswald zum diesjährigen Landesparteitag der Jungen Union Mecklenburg-Vorpommern („MV-Tag“), der am 26. Oktober in Rostock stattfinden wird, gestellt. Darin fordert die JU VG, ein entsprechendes Schulfach in der Sekundarstufe I in die Rahmenlehrpläne des Landes aufzunehmen oder zumindest mit einem Stundenanteil in der Stundentafel auszuweisen.

Lerninhalte sollen formuliert werden

Das Land wird darüber hinaus aufgefordert, entsprechende Lerninhalte und Lernziele zu formulieren, um damit die Voraussetzungen für eine Implementierung in die Lehrpläne der allgemeinbildenden Schulen zu schaffen. „Das Ehrenamt ist insbesondere im ländlich geprägten Mecklenburg-Vorpommern ein wesentlicher Stützpfeiler des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Dabei kommt insbesondere den Freiwilligen Feuerwehren ein hoher Stellenwert zu“, begründet der JU-Kreisvorsitzende Florian Stahlkopf die Initiative.

Von OZ