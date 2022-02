Im Greifswalder Theaterviertel ist ein sechs Monate alter Kater verschwunden – nach einem Tag der Ungewissheit wird das Tier gefunden. Doch jede Rettung kommt zu spät. In der Nacht, bevor das Tier wieder auftaucht, will eine Nachbarin Schüsse gehört haben. Die Vorkommnisse erinnern auf erschreckende Weise an einen Vorfall aus dem Jahr 2019. Die Polizei ermittelt.