Greifswald

Eine Busfahrt, die ist lustig, eine Busfahrt, die ist ... – auch in Greifswald schön? Die Frage ist zentral für den ökologischen Wandel – Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) will wegen Parkplatzmangel, Luftverschmutzung und Klimazielen mehr Bürger in die öffentlichen Verkehrsmittel kriegen. Parole: „Weg vom Auto – rein in den Bus“.

Die Linien 1, 2 und 3 sollen dafür komplett neu gestaltet werden. Weniger Wartezeiten, bessere Anschlüsse an die Randgebiete und neue Wohngebiete sowie weniger Leerfahrten sind das Ziel. Dafür sollen neue Busse gekauft und neue Fahrer eingestellt werden. OZ hat sich einen Fahrschein geholt und getestet, was frustriert, was erfreut in Greifswalds Bussen und was sich die Fahrgäste wünschen.

Viele Plätze im Bus sind frei

Pünktlich um 11.38 Uhr fährt die Linie 3 am Tierpark vor. Zum Elisenpark soll es gehen, doch ein Sechserticket, mit dem eine Einzelfahrt günstiger wird, gibt es nicht beim Busfahrer. „Wochen- oder Monatskarte können Sie kaufen“, sagt er. Nicht wirklich attraktiv, wenn man spontan fahren und nicht die regulären 2,10 Euro bezahlen will.

Der Bus zieht an auf seiner Runde durch die Stadt Richtung Einkaufszentrum. Viele Plätze bleiben frei. Regulär haben über 30 Menschen Platz, aber mehr als 15 trifft man an diesem Tag nicht in den Bussen.

Fahrgast nutzt Bus selten

Elke Schröder (76), Rentnerin, ist sonst viel mit dem E-Bike unterwegs. Heute gehe es für sie zum Elisenpark, weil sie ein Rabattangebot bei einem Modehändler nutzen wolle. „Wenn ich es innerhalb von 80 Minuten schaffe, dann kann ich mit der gleichen Fahrkarte auch noch zurück in die Stadt fahren“, sagt sie. Solange ist ein Ticket gültig.

Die Frau habe sich heute für den Bus entschieden, weil sie am Abend noch Sport mache und deswegen ihre Kräfte schonen wolle. Neue Anbindungen und Linien? Die halte sie nicht unbedingt für notwendig. Größer dürften die Runden allerdings nicht werden. Von der Innenstadt bis zum Elisenpark dauert es an diesem Tag etwa 30 Minuten.

30 Minuten dauert es zwischen Fahrten des Stadtbusses am Elisenpark. Eine digitale Anzeige zeigt an, wie lange genau bis zum nächsten Bus. Quelle: Christopher Gottschalk

„Eine kleine Weltreise“ durch Greifswald

Die Linie 3 vom ZOB zum Elisenhain nimmt Schlenker, die Zeit rauben. Statt direkt über die Beimler-Straße zum Südbahnhof, fährt der Bus durch die Südstadt. Die Frage drängt sich auf, warum jemand den Bus nimmt, wenn es mit dem eigenen Auto doch schneller geht.

Es sei jedes Mal „eine kleine Weltreise“ mit den Greifswalder Bussen, sagt Rentnerin Gabi Below (71). Sie habe keinen Führerschein. Oft nehme sie die Linie 2, die zwischen Wieck und dem ZOB unterwegs ist. „Ich fahre viel mit den Enkeln. Mir fällt auf, dass es diese großen Busse kaum braucht, weil viele Plätze leer bleiben.“ Dass am Wochenende eine ganze Stunde zwischen zwei Busfahrten vergehe, sei schlecht, ergänzt eine Frau, die mit Below an der Bushaltestelle Elisenpark steht. Regulär sind es dreißig Minuten bei der Linie 3 und Linie 1. Die 2 fährt alle 15 Minuten unter der Woche; am Wochenende sinkt die Taktung auf 30 bzw. 60 Minuten.

Bürger bestimmen mit Die Bürgerinnen und Bürger sind dazu aufgerufen, bis Ende Januar Anregungen und Ideen für das neue Busnetz zu geben. Die Ideen können entweder per E-Mail unter Liniennetz@greifswald.de eingesendet werden oder per Post im Stadtbauamt Postfach 3153, 17461 Greifswald, eingereicht werden. Die Stadt weist darauf hin, dass auf den Umschlägen das Stichwort „Liniennetz“ stehen solle. Der erste Entwurf eines neuen Liniennetzes soll bei einem öffentlichen Workshop im März vorgestellt werden.

Bus fährt Umweg nach Wieck

Viel Platz, viel Zeit: Busfahren in Greifswald ist entspannt, weil Gedränge fehlt. Die Busse sind sauber, die Stopps werden so kurz wie möglich gehalten. Es strengt aber an, weil Routen zu lange dauern. Dass man vom Elisenpark aus zum Volksstadion fährt, dort mehrere Minuten wartet, um in den Bus 2 zu steigen, um dann nach Wieck zu kommen, ist schwer zu erklären. Insgesamt sind es 35 Minuten von A nach B. Auf der Strecke quetscht sich der Bus durch einen Kreisverkehr am Freizeitbad, hupt einen Autofahrer aus dem Weg, der im Kreisel parkt und wartet ab, dass Elterntaxis vor dem Ostseegymnasium ausparken. Der direkte Weg über die Koitenhäger Landstraße wäre die sinnvolle Alternative.

Einkauf mit dem ÖPNV?

Herbert und Gabriele Driesner laden Einkäufe in ihren Pkw auf dem Parkplatz beim Elisenpark. In ihrem Umfeld kennen der 69-Jährige und die 68-Jährige keine Leute, die auf das Auto verzichten würden. Sie machen den Wocheneinkauf mit dem Pkw, ansonsten reiche das Fahrrad für alle Wege, sagt die Frau. „Den Großeinkauf mit dem Bus? Nein, sicher nicht, das würde nicht funktionieren“, ergänzt ihr Mann.

Ähnlich äußert sich eine 35-jährige Greifswalderin. Arbeitsweg, Kinder abholen, Ausflüge – das eigene Auto zieht sie dem Bus vor, weil sie unabhängiger sei. „Wenn wir mit dem Bus fahren, sind wir an Abfahrtszeiten gebunden. Das ist vor allem mit Kindern stressiger.“ Die Taktzeiten zu verkürzen, halte sie für eine gute Idee, auch wenn das mehr Stress für die Fahrer bedeuten könnte. Das Auto lasse sie trotzdem nicht stehen.

Keine Konkurrenz für Auto und Rad

Fazit: Der Stadtbus funktioniert als Basisangebot gut, doch eine echte Konkurrenz zum eigenen Fahrzeug ist er so nicht. Wer sowieso Bus fährt, wird es weiter tun; wer noch seinem Auto anhängt, wohl dabei bleiben.

Greifswald ist eine übersichtliche Stadt, in der viele Wege mit dem Rad und Auto schnell genommen sind. Einen Parkplatz findet man, wenn auch unter Mühen. Der Stress ist nicht so groß, als dass eine Autofahrt unzumutbar wäre.

Die Stadt setzt am richtigen Hebel an, neue Anschlüsse zu schaffen und Wartezeiten zu verkürzen. Profitieren werden all jene, die vorher keine Haltestelle vor der Tür hatten. Ein Gewinn für die Stadt. Aber raus aus dem Auto? Dafür müssen die Verantwortlichen im Rathaus und ihre Verkehrsplaner den großen Wurf schaffen. Kleine Veränderungen reichen nicht. Niemand lässt ohne Komfort, Zeitersparnis und Zuverlässigkeit freiwillig sein Auto für den Bus stehen.

Von Christopher Gottschalk