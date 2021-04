Greifswald: Kaputtes Kunstwerk in der Kräpeliner Wende sorgt für Ärger

Greifswald

Von vorn ist kaum zu erkennen, in welch schlechtem Zustand sich das Kunstwerk in der Kräpeliner Wende befindet. Doch auf der Rückseite der Holzfigur, die auf einem Steinpodest steht und einen rund 1,80 Meter großen Biber darstellt, zeigt sich, wie marode die Beschaffenheit tatsächlich ist.

Rund um das Kunstwerk liegen kleine Einzelteile auf dem Boden, das Innere ist morsch, ein rund 20 Kilogramm schweres Holzstück samt zentimeterlangen Schrauben ist herausgebrochen. Um zu verhindern, dass sich spielende Kinder an diesem verletzen, haben es Anwohner beiseite genommen, sagt Ibrahim Al Najjar, Vorsitzender der Ortsteilvertretung Schönwalde I/Südstadt.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits im vergangenen Jahr seien einige Anwohner an Al Najjar, der für die SPD auch in der Greifswalder Bürgerschaft sitzt, herangetreten und haben auf den schlechten Zustand der Figur aufmerksam gemacht. Zunächst sei unklar gewesen, in wessen Zuständigkeit das Kunstwerk fällt. „Anwohner haben sich über das Portal klarschiff.de beschwert. Die Antwort von der Stadt war, dass sie nicht zuständig sind“, sagt Al Najjar, der im November daher die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (WVG) kontaktierte und auf das Problem aufmerksam machte.

Entscheidung über Kunstwerk ist getroffen

Seither sind sechs Monate vergangen, in denen sich der Zustand des Kunstwerk mehr und mehr verschlechterte. Der Lokalpolitiker hat vor allem die Befürchtung, dass weitere Holzstücke herausbrechen: „Hier spielen immer sehr viele Kinder, die auch auf der Figur herumklettern. Das ist für sie sehr gefährlich.“

„Es muss entweder repariert werden, falls das möglich ist, oder sonst entfernt werden“, sagt ein 81-jährige Anwohner, der seit über 20 Jahren in der Kräpeliner Wende wohnt. Repariert werden könne die Holzfigur nicht mehr, sagt WVG-Sprecherin Jana Pohl. Bei Begehungen zur Verkehrssicherheit sei das Kunstwerk regelmäßig überprüft worden. „Dabei wurde festgestellt, das sich im Innern des Kunstwerkes Feuchtigkeit gesammelt hat. Das Wasser hat massive Schäden am Kunstwerk verursacht. Daher muss das Holzkunstwerk entfernt werden. Der Auftrag ist bereits erteilt“, fügt Pohl an.

Von Christin Lachmann