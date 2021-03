Greifswald

„Grüne Fakten to go“ – das ist kein wissbegieriger Matchatee zum Mitnehmen, sondern eine neue Ausstellung in Greifswald. Um die Klimakrise wieder in das Bewusstsein der Menschen zu bringen, haben sich die Heinrich-Böll-Stiftung des Landes, der Greifswalder Katapult-Verlag und Renn.nord zusammengetan.

Aus der Zusammenarbeit entstanden sind 15 Plakate, die in pointierten und eindrucksvollen Grafiken Fakten rund um die Klimakrise präsentieren. Diese sind angereichert mit Fakten passend zu dem Thema. Ein Beispiel: Im Schaufenster des Café Küstenkind hängt nun ein Plakat über dem Ressourcenaufwand verschiedener Nutztiere (und Mehlwürmer). Samin Schlick, Inhaberin vom Café Küstenkind, findet: „Wir machen mit, weil die Plakate schön sind und praktisch “to go“ auf wichtige Umweltthemen hinweisen. Als Café fanden wir das Nahrungsthema besonders spannend.

Ein Plakat der Ausstellung. Hier im Schaufenster von Cafe Küstenkind. Quelle: Philipp Schulz

Eine Kunstinstallation aus Plakaten

Insgesamt hängen die Plakate in 14 Schaufenstern der Greifswalder Innenstadt. Startpunkt der Ausstellung, die als Spaziergang angelegt ist, ist der Kunstkubus am Karl-Marx-Platz. Hier haben sich drei getroffen, die an der Ausstellung mitgewirkt haben. Marcus Schramm hat sich nicht nur mit den Fakten und Daten, sondern auch den Plakaten selbst beschäftigt. Er ist Teil des Vereins Art-Cube. Seine Mitstreiter und er haben die Plakate für die Ausstellung künbstlerisch aufgearbeitet.

Nun hängen sie zusammengerollt in dem Kunstwürfel. „Wir wollten die Plakate als Material, als beiläufigen Informationsträger kennenlernen“, erklärt er den Prozess, der zu der Installation geführt hat. An einzelnen Stellen blitzen Wortfragmente und Balkendiagramme aus dem zusammengerollten Papier. Interesse wecken und Zurückhaltung zeigen, wo eigentlich geballtes Wissen dargeboten wird. Wer die Fakten will, müsse sich auf den Weg machen.

Sebastian Haupt arbeitet für den Katapult-Verlag. Haupt hat an den Grafiken gearbeitet. Diese sind nicht exklusiv für die Ausstellung entstanden, sondern eine Auswahl aus dem Katapult-Buch „102 grüne Karten zur Rettung der Welt“. Das Buch ist bereits im vergangenen Jahr erschienen. Damals entstand auch die Idee. „Im letzten Jahr luden wir das Katapult-Team mit ihrem neuen Buch „102 grüne Karten zur Rettung der Welt“ nach Rostock ein. Anschließend entstand die Idee, ausgewählte Karten im Stadtraum sichtbar zu machen und mit Fakten zu unserer Region zu ergänzen,“ so Christine Decker von der Böll-Stiftung.

Plakate Katapult Ausstellung Quelle: Philipp Schulz

Die Grafiken des Katapult sind dafür bekannt, direkt auf Sachverhalte hinzuweisen und dabei auch mal zu verstören oder anzuecken. Sebastian Haupt gefällt das. „Mit den Grafiken kämpfen wir gegen falschen Überzeugungen und falsche Fakten an.“ Die Daten seien da, viele hätten nur das Problem, das Wissen auch umzuwandeln.

Bis April ist die Ausstellung mindestens zu sehen. Dabei wollen es die Partner aber nicht belassen. Stopps in weiteren Städten sind bereits geplant.

Von Philipp Schulz