Greifswald

Volker Stübs wohnt in der Innenstadt und ist Mieter der Wohnungsbau und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG). Einen Fernsehapparat hat er nicht. „Ich höre nur Radio und lese Zeitung, um mich zu informieren, sagt der 49-jährige Hansestädter. Trotzdem muss er den 2013 eingeführten einheitlichen Rundfunkbeitrag an die GEZ, die Gebühreneinzugszentrale, überweisen.

„Nun will die WVG Geld für den Kabelanschluss haben, den sie in unserem Haus eingerichtet hat“, ärgert er sich. Ihn habe der Vermieter gar nicht gefragt, ob er einen Kabelanschluss wolle. „Ich will mir auch keinen Fernsehapparat zulegen.“ Und nun für etwas zahlen, was er nicht braucht, das sehe er gar nicht ein. Stübs hofft, dass sein Vermieter ein Einsehen hat und den Posten aus seiner Betriebskostenabrechnung streicht.

Benachteiligung der Internet-TV-Nutzer

Stübs ist nicht der Einzige, der neuerdings Gebühren für einen Kabelanschluss zahlen soll, den er gar nicht nutzt. „Wir haben einige Widersprüche auf dem Tisch“, sagt Dirk Barfknecht, der Geschäftsführer des Mietervereins Vorpommern-Greifswald. Sie richteten sich sowohl gegen die WVG als auch an die Wohnungsgenossenschaft Greifswald (WGG). In der Regel gehe es dabei um Mieter, die das Internetfernsehen nutzen. Das ist ein Zukunftsmarkt mit steigenden Nutzerzahlen. Vor drei Jahren gab nahezu jeder Dritte an, dass er sich vorstellen könne, künftig nur noch das kostenlose Internetfernsehen zu nutzen. 2018 waren bereits acht Prozent der Hamburger Internet-Fernsehgucker.

Mieterverein: Vertrag sieht Wahlfreiheit vor

Auch Internet-TV-Nutzer benötigten keinen Kabelanschluss und würden nun schlechter gestellt, stellt Barfknecht fest. Darum geht der Mieterverein gegen die „erhöhten Kosten für den Empfang eines Vollprogramms vor“. Allerdings werde damit Neuland beschritten. Noch fehlt eine Rechtsprechung zur Orientierung. Das entscheidende Argument sei der Verlust der Wahlfreiheit. „Bei der Vermietung beziehungsweise der Einführung des Kabelfernsehens wurde die Wahlfreiheit zwischen der Grundversorgung mit fünf Fernsehsendern und der Vollversorgung eingeräumt“, argumentiert Barfknecht. Laut WVG-Zeitung entschieden sich vier Prozent für die Grundversorgung. In ihren Wohnungen wurden sogenannte Sperrdosen für die anderen Sender installiert. Hört sich wenig an, aber bei über 9000 Wohnungen sind das etwa 350 Betroffene.

„Diese Wahlfreiheit ist Vertragsbestandteil. Nun wird versucht, diesen Mietern ein Vollprogramm aufzuzwingen“, sagt der Geschäftsführer. In einer Klage gehe es darum, dass ein Mieter durch die Firma 1+1 bereits voll versorgt sei. „Es würden dem Mieter also doppelte Kosten entstehen“, so Barfknecht. Seiner Ansicht nach würde dem Anbieter der WVG zudem „eine mehr als bedenkliche Monopolstellung verschafft.“

Gut gemeint: Mehrheit muss weniger zahlen

Barfknecht räumt indes ein, dass die WVG es bei ihrer Verlängerung und Anpassung des Vertrages mit Vodafone/ Kabel Deutschland durchaus gut gemeint habe. Denn für 96 Prozent der Mieter sinkt der Preis für den Empfang von 31 Fernsehsendern und weiteren Radiosendern in den nächsten Jahren. Im Zeitraum von März 2024 bis Ende Dezember 2028 sind es nur noch fünf Euro, inklusive Wartung. „Aber es ist schlecht gemacht, weil die Wahlfreiheit genommen wird.“ Nun müsse man sehen, wie die Gerichte entscheiden.

Ob Kabelgebühren für jeden als Teil der Nebenkosten erhoben werden dürfen, ist ein deutschlandweites Problem. So klagt die Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs gegen eine Gelsenkirchener Gesellschaft auch wegen der ihrer Ansicht nach vorhandenen zu langen Vertragslaufzeiten.

WVG und WGG: Da der Anschluss da ist, muss gezahlt werden

Die beiden großen Wohnungsgesellschaften sehen kein Problem in der Gebührenerhebung für alle – einschließlich derjenigen, die keinen Fernsehapparat besitzen. WVG-Sprecherin Jana Pohl antwortet recht allgemein: „Grundsätzlich sind unsere Wohnungen mit einem Breitbandkabelanschluss versehen und die hierfür anfallenden Gebühren werden in der Betriebskostenabrechnung auf die Mieter entsprechend dem Mietvertrag verteilt. Die analogen Frequenzen seien im letzten Jahr abgeschaltet worden, erinnert sie.

„Da die Netzinfrastruktur in allen Greifswalder Wohnungen der Genossenschaft zur Verfügung steht, ist auch die Abrechnung für alle Wohnungsnutzer bindend, selbst wenn sie sich nicht zur Nutzung des Anschlusses entscheiden“, stellt WGG-Sprecherin Juliane Boutalha fest. Bei der Genossenschaft zahlen die Mitglieder 8,40 Euro pro Monat je Breitbandanschluss.

Von Eckhard Oberdörfer