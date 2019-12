Greifswald: Kein Feuerwerk in Nähe von Kirchen

Greifswald

Für Viele gehört ein Feuerwerk zur Silvestertradition, doch mit der Diskussion um Feinstaub, Müll und Lärm hinterfragen immer mehr Bürger den Sinn der Knallerei. Auch in Greifswald wird über ein Böllerverbot diskutiert. Noch ist es nicht so weit. Die Stadtverwaltung lässt gerade erst erfragen, wie die Einwohner grundsätzlich zu den Feuerwerken stehen. Schon jetzt jedoch gelten Regelungen, wo geknallt werden darf und wo nicht. Hier das Wichtigste:

Private Feuerwerke an Silvester sind grundsätzlich erlaubt. Laut Sprengstoffgesetz dürfen pyrotechnische Gegenstände im Zeitraum vom 31. Dezember (ab 0 Uhr) bis 1. Januar (24 Uhr) abgebrannt werden. Allerdings gibt es Einschränkungen. Wer also Feuerwerke zum Jahreswechsel zündet, sollte genau überlegen, wo.

So regelt die Verordnung zum Sprengstoffgesetz §23, dass das Abbrennen von Feuerwerken in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden verboten ist. Zu den brandempfindlichen Gebäuden zählt die Verwaltung in Greifswald vor allem reetgedeckte Häuser, wie sie in Groß Schönwalde, Friedrichshagen, Wieck und Eldena stehen. Zu diesen Gebäuden und Einrichtungen ist laut Stadtverwaltung beim Zünden von Feuerwerken ein Abstand von 200 Metereinzuhalten. Damit wird die Knallerei in der Innenstadt mit ihren vier Kirchen schwierig. Der Museumshafen hat sich bereits in den Vorjahren als bevorzugter Platz für die Böllerei erwiesen. Dort befinden sich weder Kirchen noch Altenheime in unmittelbarer Nähe. Bei starkem Wind sollte auf die Knallerei verzichtet werden.

Aus Sicherheitsgründen wird die Tiefgarage Am Markt in der Silvesternacht geschlossen. Damit werde dem Wunsch vieler Bürger entsprochen, die ihr Fahrzeug in der Tiefgarage sicher abstellen wollen, teilte die Stadtverwaltung mit. Zwischen 20 Uhr und 8 Uhr ist die Tiefgarage komplett dicht. Der Zutritt ist während der Schließzeit für Kunden nicht möglich. Innenstadtbesucher können in der Silvesternacht ihr Auto kostenlos auf den Parkplätzen Am Theater, Hansering und Bahnhof abstellen. Das Zünden von Feuerwerkskörpern in der Tiefgarage und auf den Parkplätzen sei untersagt und werde strafrechtlich verfolgt, so die Verwaltung.

Von Martina Rathke