Greifswald: Kein Votum für Bebauungsplan

Das Ziel der Greifswalder Stadtverwaltung, den Weg für ein neues Wohngebiet östlich der Anklamer Landstraße frei zu machen, scheiterte vorerst in der Bürgerschaft. Eine entsprechende Beschlussvorlage zur Aufstellung des Bebauungsplanes Koitenhagen Süd (Nr. 119) wurde mit den Mehrheitsstimmen von Linken, Grünen und SPD während der Sitzung am Montagabend abgelehnt. Das Vorhaben könnte zu fast 400 Wohnungseinheiten in verschiedenen Segmenten führen.

Der Abstimmung war eine Forderung von Markus Münzenberg ( SPD) nach einem Kriterienkatalog vorausgegangen. Bevor das Parlament sich mit dem Bebauungsplan beschäftige, möge die Stadtverwaltung erst einmal Richtlinien zum klimaneutralen Bauen entwickeln. Für Projektentwickler sei es nur fair von vornherein zu wissen, was auf sie zukomme, argumentierte Münzenberger. Anja Hübner stellte für die Fraktion Linke/Tierschutzpartzei, den Antrag, das Thema in den Klimaschutzausschuss zurückzuverweisen. Der hatte allerdings dem Beschluss am 16. Januar mit großer Mehrheit zugestimmt.

Die CDU-Fraktion spart daher nicht mit Kritik: „Ich bin entsetzt über das Verhalten der linken Fraktionen“, so dessen Fraktionschef Axel Hochschild. Erst während der letzten Bürgerschaftssitzung sei innerhalb der von der CDU beantragten Aktuellen Stunde deutlich geworden, „dass wir in Greifswald einen erheblichen Mangel an Bauplätzen für Eigenheime haben“. Durch die Vertagung werde das Verfahren verzögert.

Dabei ist der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes nur der Beginn eines langen und ausführlichen Verfahrens, wie auch Stadtbauamtsleiter Thilo Kaiser deutlich machte. In der dann folgenden Beteiligung von Bürgern Trägern öffentlicher Belange würden alle relevanten Aspekte, darunter auch der Natur- und Klimaschutz, ausführlich diskutiert. Ergebnisse fließen in den endgültigen Bebauungsplan mit ein. „Der Vorwurf der mangelnden Berücksichtigung des Klimaschutzes beim Aufstellungsbeschluss ist ein Misstrauensvotum gegen die Stadtverwaltung“, kommentiert Hochschild das Abstimmungsergebnis.

