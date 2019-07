Greifswald

Der Brief mit verdächtigem Pulver, der am Dienstagmittag für große Aufregung im Greifswalder Stadthaus am Markt sorgte, enthielt keine gefährlichen biologischen Erreger. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Robert-Koch-Instituts, informiert Franziska Vopel von der Pressestelle der Hansestadt. Kurz vor Mittag hatte ein Mitarbeiter der Bußgeldstelle den Umschlag in der Post gefunden und sofort den Amtsleiter informiert. Wenig später rückte die alarmierte Berufsfeuerwehr mit einem Gefahrguttransporter und weiteren Spezialwagen an. Das Gebäude wurde evakuiert. Um welche Substanz es sich handelte, war gestern laut Vopel immer noch unklar. Das betroffene Büro indes könne wieder genutzt werden. Die Polizei ermittelt in diesem Fall.

ph