Greifswald: Keinen Segen für Hochzeiten in der Klosterruine

Kaum ein Ort versprüht mehr Romantik als die Klosterruine. Die Gemäuer in Eldena sind nicht nur bei Touristen, sondern auch für frisch vermählte Paare ein besonders begehrtes Fotomotiv. Warum dort also nicht auch heiraten, fragte sich die Greifswalder CDU.

Im Februar 2018 stellte die Fraktion einen Antrag zur Prüfung neuer Standorte für standesamtliche Trauungen, der in der Bürgerschaft auch beschlossen wurde. „Uns ging es darum, attraktive Orte zu finden, um mehr Angebote für standesamtliche Trauungen in Greifswald zu schaffen“, erklärt Axel Hochschild, Fraktionsvorsitzender der CDU. Schließlich funktioniere dies auch in vielen anderen Gemeinden. Zuspruch für die Idee der standesamtlichen Außenstellen gibt es auch von Vertretern anderer Fraktionen.

Auf der Liste der möglichen Außenstellen sollten neben der Klosterruine, das Segelschulschiff „Greif“, das Strandbad Eldena und das Hafenamt in Wieck auf ihre Hochzeitstauglichkeit durch die Verwaltung geprüft werden. Die Stadt hat die Auswertungen nun veröffentlicht. Die Ergebnisse dürften Romantiker allerdings enttäuschen.

Ohne Toiletten keine standesamtliche Trauung bei Klosterruine

Die Vorstellung, sich das Ja-Wort vor der romantischen Kulisse der Klosterruine zu geben, ist zu schön. Doch es bleibt vorerst eine Wunschvorstellung. Denn ohne ein stilles Örtchen gibt es keine standesamtliche Hochzeit. Die fehlen bei der Klosterruine genauso wie eine überdachte Räumlichkeit. Auch bei der nur wenige Meter entfernten Klosterscheune gibt es derzeit keine Möglichkeit, dass Brautpaare und Gäste sich erleichtern könnten. Toiletten müssten nachgerüstet werden. Geschätzte Kosten laut Verwaltung für zwei WC-Zellen: etwa 85 000 Euro.

Über die Notwendigkeit von öffentlichen Toiletten auf dem Gelände wird schon lange diskutiert. „Die Klosterruine ist insgesamt für Greifswald ein wichtiger Ort und nicht nur für mögliche Trauungen. Daher müssen wir prüfen, wo wir dort Toiletten anbieten können“, sagt Monique Wölk von der SPD-Fraktion.

Auch Strandbad Eldena nicht geeignet

Hätte sich Monique Wölk für ihre standesamtliche Hochzeit einen der vorgeschlagenen Orte aussuchen können, wäre es das Strandbad geworden. Eine Trauung ist dort allerdings erst einmal nicht in Sicht. Hier fehlt es ebenfalls an entsprechenden Ausweichmöglichkeiten bei schlechtem Wetter und Toiletten. „Wir müssen dafür Lösungen schaffen, um Ehepaaren ihre Wünsche für das Ja-Wort zu erfüllen“, sagt Wölk. Die Antwort der Stillen-Örtchen-Frage sieht Wölk bei einer Kooperation mit den ortsansässigen Vereinen in Eldena. Auch in die baulichen Entwicklungen der Südmole könne eine neue Außenstelle des Standesamt einbezogen werden, so Wölk weiter.

Sowohl für CDU-Mann Axel Hochschild als auch für Alexander Krüger von den Grünen ist das Strandbad als möglicher Trauort noch nicht abgeschrieben. „Dass der Strand nicht ideal ist, hat mich sehr überrascht. Ich dachte, dass es dort sehr flexibel ist, wenn das Wetter es zulässt“, sagt Alexander Krüger, der in einer kleinen Kapelle in Neubrandenburg geheiratet hat. Der Ausschluss als Außenstelle müsse politisch hinterfragt werden, so der Grünen-Politiker weiter.

Vorgaben bei standesamtlichen Hochzeit Im Gegensatz zu freien oder kirchlichen Hochzeiten unterliegen standesamtlichen Trauungen dem Personenstandsgesetz. In diesem heißt es: „Die Eheschließung soll in einer der Bedeutung der Ehe entsprechenden würdigen Form, die dem Standesbeamten eine ordnungsgemäße Vornahme seiner Amtshandlung ermöglicht, vorgenommen werden.“ Das bedeutet, dass die Räumlichkeiten einen würdevollen und feierlichen Charakter aufweisen müssen. Weiterhin darf die Beurkundung nicht gefährdet werden.

Trauungen auf der „Greif“ – aber nur im Hafen (der Liebe)

Gemeinsam den Hafen der Liebe ansteuern könnten Paare bald auf der „Greif“. Denn die Verwaltung hat für die Schonerbrigg als Trauort grünes Licht gegeben. Die ersten standesamtlichen Hochzeiten auf dem Segelschulschiff sieht Axel Hochschild bereits im kommenden Jahr. „Die ‚Greif‘ als Trauort ist Werbung für die Stadt“, meint auch Linken-Politikerin Birgit Socher, die gern auf dem Schiff geheiratet hätte. Der hiesige Traditionssegler erfüllt alle rechtliche Vorgaben. Einzig ein Sonnenschutz für Trauungen unter freiem Himmel müsste nachgerüstet werden.

Einen Haken gibt es allerdings: Romantisch dem Sonnenuntergang entgegen zu schippern, ist ausgeschlossen. Aus Sicherheitsgründen muss das Schiff während der Trauung fest vertäut an der Greifswalder Hafenkante liegen. „Wir freuen uns dennoch sehr darüber“, sagt Friedrich Fichte, kommissarischer Betriebsleiter der „Greif“. Die Nachfrage nach Hochzeiten auf dem Schiff ist da, fügt Fichte an. „ Trauungen würden wir zwischen den Törnzeiten ausführen.“ Details werden derzeit noch besprochen.Übrigens: „Greif“-Kapitän Roland Hauschka wird das Eheversprechen nicht abnehmen. Entgegen der weitläufigen Annahme dürfen Kapitäne Paare nur verheiraten, wenn sie auch gleichzeitig Standesbeamte sind.

Romantischer Blick auf den Ryck beim Hafenamt

Auch das Hafenamt in Wieck wurde auf seine Trauqualitäten gecheckt. Dafür müssten die Mitarbeiter des Hafenamtes vielleicht bald auf ihren Pausenraum mit Blick auf den Ryck verzichten. Bei einer Renovierung, die laut Verwaltung 10 000 Euro kosten würde, und Ausgaben für die Ausstattung mit Trautisch, Ringschale und Blumenarrangements (etwa 2000 Euro) würde die Stadt hier ihren Segen geben. „Ich finde, die Renovierungskosten sind überschaubar. Letztlich ist es auch ein Wirtschaftsargument. Wir haben viele schöne Orte in Greifswald, die zu einem Traustandort aufgewertet werden können“, sagt David Wulff von der FDP.

