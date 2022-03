Greifswald: Keltischer Folk und ein geheimnisvolles Meer aus Tönen

Greifswald

Das Kulturleben in Greifswald erwacht wieder und trotzt selbst hohen Inzidenzzahlen. Die Mitstreiter des Sozio-kulturellen Zentrums St. Spiritus freuen sich, am Freitagabend um 19.30 Uhr auf der kleinen Bühne das Konzert mit „Bad Penny“ präsentieren zu können. Das Trio um den Sänger und Gitarristen Ola Van Sander ist quasi DAS norddeutsche Aushängeschild des Celtic-Folk. Bad Pennys Musik ist tief im Nordischen und Keltischen verwurzelt. Die Band bewegt sich musikalisch zwischen Pink Floyds Mystik und dem Folk der Waterboys, spielte sich bereits europaweit in die Herzen der Fans und Musikproduzenten. Die Coronapandemie zwang die Musiker das erste Mal nach 22 Jahren zu einer Tourpause. Nun geben sie sich in Greifswald ein Stelldichein. Tickets: 15 /erm. 13 Euro.

Auch die Straze wird am Freitagabend von Musik erfüllt. Das Haus in der Stralsunder Straße 10/11 veranstaltet gleich zwei Livekonzerte: Martin Hiller steht für Gitarrenimprovisationen. „Mit Lichtprojektionen, die auf die Klänge reagieren, entsteht ein eskapistischer Kurzurlaub für den Kopf“, verraten die Veranstalter. Im zweiten Teil des Abends modellieren Miriam Streisand und Helge Tietze auf ihren Gongs ein Meer aus Tönen. Sie erforschen seit mehreren Jahren das Verhalten von Klang an verschiedensten Orten. Ihre Klangskulpturen  entstehen in Ruinen, sakralen Räumen, Museen und in der Wüste.  auf. Der Eintritt für Hiller & „Onyx Gong Sound“: 4/7/10 Euro (ermäßigt, regulär, soli). Gern kann eine Decke oder Yogamatte mitgebracht werden. Einlass 19/Beginn 20 Uhr.

Am Freitagabend lädt auch das Theater zu einer Aufführung ein. Auf dem Programm steht um 20 Uhr im Rubenowsaal der Stadthalle das Stück „Rand“. Die österreichische Autorin Miroslava Svolikova entfacht mit dem Schauspiel ein tragikomisches Feuerwerk voll gesellschaftsphilosophischer Anspielungen und Versatzstücken aus Mythologie, Pop-Kultur und Science-Fiction.

Das St. Spiritus lädt am Sonnabend die kreativen Geister zu einem Tiefdruck-Workshop ein, der am Sonntag fortgeführt wird (jeweils 10 bis 16 Uhr). Anett Simon gibt Einblicke in die Geheimnisse dieser alten Drucktechnik. Nach einer Einführung in das Verfahren werden Ideen für die ersten Grafiken entwickelt, dafür können gerne Vorlagen mitgebracht werden. Mit handwerklichem Geschick und Fantasie realisieren die Teilnehmer dann eigene Bildentwürfe. Dabei wird mit einer Radiernadel ein Motiv in eine Kunststoffplatte geritzt, die als Druckplatt dient. Mit Hilfe einer Presse wird es dann auf Papier gedruckt. Durch verschiedene Farbtöne und -mengen nimmt man auf experimentelle Weise Einfluss auf das Ergebnis. Noch können sich Interessenten anmelden (Tel.: 03834/8536-4444). Die Kursgebühr für das Wochenende inkl. Material beträgt 60/erm. 50 Euro.

Das Schauspiel „Jeder stirbt für sich allein“ ist am Sonnabend im Theater Vorpommern zu erleben. Quelle: Peter van Heesen

Die Straze ruft mit dem StrazeJugendKino am Sonnabend ein neues Format ins Leben. Um 17 Uhr läuft dort der Streifen „Zu weit weg“. Regisseurin Sarah Winkenstette erzählt darin sensibel und auf Augenhöhe ihrer jungen Protagonisten eine Geschichte über den Verlust der Heimat und die grenzüberschreitende Kraft von Freundschaft. Dabei geht es auch um die Themen Zuwanderung und Integration. Ein humorvoller Abenteuerfilm für die ganze Familie.

Das Schauspiel „Jeder stirbt für sich allein“ nach einem Roman von Hans Fallada steht am Sonnabend um 19.30 Uhr auf dem Programm des Theaters Vorpommern (Großes Haus). In dem Roman aus dem Jahre 1947 geht es um den Werteverfall in totalitären Systemen, aber auch um die Würde des Menschen und das Aufstehen gegen die Barbarei.

Die Karrendorfer Wiesen sind ein wichtiges Brut- und Rastgebiet für viele Vogelarten. Quelle: Succow-Stiftung

Die Succow-Stiftung ermuntert Interessenten zu einer naturkundlichen Führung durch die Karrendorfer Wiesen. Dabei handelt es sich um ein wichtiges Brut- und Rastgebiet für zahlreiche Vogelarten. Während der Exkursion durch das Salzgrünland können die typischen Wasser- und Watvogelarten beobachtet werden. Die Exkursion startet am Sonnabend um 16 Uhr am Parkplatz bei Groß Karrendorf und endet an der Brücke vor der Insel Koos. Das Betreten der Insel ist nicht möglich. Anmeldung per E-Mail: Inselkoos@succow-stiftung.de

