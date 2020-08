Greifswald

Bei einem Verkehrsunfall ist ein 13-jähriger Radfahrer am Freitagmorgen gegen 7.15 Uhr in Greifswald leicht verletzt worden. Die 39-jährige Fahrerin befuhr die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße aus Richtung der Walther-Rathenau-Straße. Sie wollte weiter in Richtung Billrothstraße fahren. Der Vorfall ereignete sich schließlich an der Kreuzung Am St. Georgsfeld/ Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße.

Der 13-Jährige übersah dabei, dass eine 39-jährige Autofahrerin Vorfahrt hatte. Trotz der Bremsung konnte sie den Zusammenstoß nicht verhindern.

Von OZ