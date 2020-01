Greifswald

Hausaufgabenhilfe, Kochklub, Lernspiele, Kreativwerkstatt... Im „ Labyrinth“ war in der Vergangenheit immer etwas los. Und das soll auch unter neuer Führung so bleiben: Der Kinderschutzbund, Kreisverband Vorpommern-Greifswald, hat mit Jahresbeginn die Trägerschaft des Kinder- und Jugendhauses in Schönwalde II übernommen. „Wir sind über die Entscheidung der Greifswalder Bürgerschaft sehr glücklich“, sagt Vorstandsvorsitzende Angela Leddin.

Nachdem der bisherige Träger, die Initiative für sozialpädagogische und sozio-kulturelle Arbeit (ISSA), sich Ende Dezember nach 29 Jahren dieser Aufgabe wegen zunehmender Bürokratie schweren Herzens entledigte, suchte die Hansestadt als Eigentümerin des Schönwalder Begegnungszentrums, in dem das Labyrinth zu Hauses ist, einen Nachfolger. An dem im Mai vorigen Jahres gestarteten Interessenbekundungsverfahren beteiligten sich auch der Arbeitersamariterbund und der Internationale Bund. Laut Stadtverwaltung hatte der Kinderschutzbund das überzeugendste Konzept und erhielt nach den aufgestellten Kriterien die höchste Punktzahl.

Standort in Schönwalde I bleibt

„Alle drei Bewerber waren geeignet, das Haus weiterzuführen“, sagt Sozialausschussvorsitzende Mignon Schwenke ( Die Linke) auf OZ-Nachfrage. Zumal auch alle zusicherten, die vier vorhandenen Mitarbeiter zu übernehmen. Doch letztlich habe der Kinderschutzbund sowohl den Ausschuss als auch die Bürgerschaft am ehesten überzeugt. Der Verein ist seit langem in Greifswald aktiv, leiste viel Gutes. „Seine Arbeit beruht auf einem sehr breiten ehrenamtlichen Engagement. Das ist für ein Haus wie das Labyrinth sehr wichtig“, argumentiert Schwenke. Zudem sei ausschlaggebend gewesen, dass der Kinderschutzbund bestehende Angebote fortführen, aber auch weiterentwickeln wolle und mit der Gorkistraße 1 einen zweiten Standort etabliere.

„Das Labyrinth ist jetzt unser zweites Kinder- und Jugendhaus“, betont Angela Leddin. Damit beruhigt sie all jene, die Sorge hatten, dass sich der Kinderschutzbund mit der Übernahme des Labyrinths aus Schönwalde I zurückziehen werde. Dort, in der Lise-Meitner-Straße 11, hat er seit den 1990-er Jahren sein Zuhause, unterbreitet ebenfalls offene Angebote für Kinder und Jugendliche sowie weitere Projekte. „Und diesen Standort behalten wir auch, bis wir ausziehen müssen. Dann schauen wir nach einem Ausweichobjekt“, sagt Leddin mit Blick auf die anstehende Sanierung des Gebäudes, die der städtische Kita-Eigenbetrieb „Hansekinder“ als Betreiber der Kindertagesstätte „ Friedrich Wolf“ plant. Wann es soweit ist, stehe noch nicht fest. Erst einmal gehe es jetzt darum, in Schönwalde II Fuß zu fassen, Kontakte zu knüpfen oder bestehende auszubauen.

Trägerwechsel ohne Schließung

Angela Leddin denkt dabei sowohl an die Schulen in der Nachbarschaft als auch an den Hort in Trägerschaft des Instituts Leben und Lernen (ILL). „Denn von dort kommen ja die Kinder, die das Labyrinth am Nachmittag besuchen“, sagt sie. Die Jugendsozialarbeiter Christina Bothe, Laurent Urtel und Sozialpädagoge Axel Sonnenberg sind daher froh, dass die Arbeit im „Laby“ trotz des Trägerwechsels ohne Einschnitte oder gar Schließung weitergeht. Bothe arbeitet schon seit 1996 im Haus, kennt viele Familien im Viertel. „Wenn die Schule aus ist, kommen zu uns jeden Tag viele Kinder. Sie erhalten hier Hilfe bei ihren Hausaufgaben, spielen mit Freunden, tauschen sich aus, brauchen mal ein offenes Ohr“, sagt sie. Der Bedarf sei groß. Auch das Interesse, gemeinsam etwas zu unternehmen. „In unserem Kochklub lernen sie, aus frischen Zutaten etwas herzustellen. Hier gibt es keine Tütensuppen, sondern selbst zubereitete Hausmannskost“, sagt Bothe. Auch Laurent Urtel, erst seit knapp einem Jahr im Team, freut sich auf die weitere Arbeit mit den Kindern. „Es ist eine spannende Tätigkeit. Man merkt, wie man positiv Einfluss nehmen kann“, sagt er. Und man könne viele Ideen umsetzen, „einem sind keine Grenzen gesetzt“.

Auch Hauskoordinatorin setzt Arbeit fort

Neue Ideen, neue Angebote, vielleicht neue Projekte – darum werde es in den nächsten Wochen gehen, so Angela Leddin. Verein und Mitarbeiter werden sich erst einmal kennenlernen müssen, um das eine und andere gemeinsam auf den Weg zu bringen. „Dabei wollen wir natürlich unsere Philosophie mit ins Haus tragen: Alles zu tun, was dem Schutz des Kindes, dem Wohl und der Unterstützung des Kindes dient“, sagt sie und hofft, auch mit Eltern gut zusammenarbeiten zu können.

Darüber hinaus werde die bewährte Arbeit der Hauskoordinatorin fortgesetzt: Juliane Lexow, vierte im Bunde, kümmert sich seit einem Jahr vertretungsweise unter anderem um die Vermietung von Räumlichkeiten an Bewohner oder Vereine im Stadtviertel. „Das Interesse ist riesengroß. Besonders gefragt ist der Stadtteiltreff, aber auch der Veranstaltungssaal im Haus wird gern genutzt“, erzählt sie. Ob Omas 80. Geburtstag oder Sohnemanns Jugendweihe, ob Einschulung oder Freundetreffen, Seniorensport oder gesellige Häkelrunde... „Für wenig Geld können die Stadtteilbewohner hier Räume nutzen“, sagt Lexow. Auch dafür stehe das Begegnungszentrum – gestern wie morgen.

