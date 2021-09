Greifswald

Der Blick auf die Uhr der Marienkirche war irritierend. Fünf nach zwölf – und das am Vormittag? Ist das Uhrwerk etwa defekt... Aber irgendwie auch schräg. Schließlich trägt „Fünf nach zwölf“ heutzutage Symbolcharakter. Beim Blick auf die Domuhr jedoch stutzte ich schon sehr: Auch hier stehen die Zeiger auf fünf nach zwölf! Hat der liebe Herrgott da etwa seine Finger im Spiel? Oder hat sich jemand einen Scherz erlaubt?

Mitnichten! Die beiden Kirchengemeinden unterstützen mit diesem Zeichen die Klimaaktionswoche in Greifswald. Es sei eben nicht mehr fünf vor zwölf, so Dompfarrer Tilman Beyrich. Jahrelang appellierten Umweltaktivisten an die Politik. „Doch mittlerweile sind wir in einer neuen Zeitrechnung angekommen, müssen alternative Wirtschafts- und Lebensstile üben und leben“, sagt Beyrich. Die Idee der jungen Greifswalder Klimaaktivisten, die Zeit an den beiden großen Kirchenuhren anzuhalten, fand er deshalb stark und unterstützungswürdig. Aber geht das: eine funkferngesteuerte Uhr einfach anhalten? Und was passiert dann mit dem Glockenschlag?

Kein Problem! Zumindest nicht für Udo Griwahn. Der Mann aus Grimmen kennt alle Kirchturmuhren und Glocken der Region. Mehr noch. Der gelernte Elektriker kümmert sich regemäßig um rund 1000 Glocken und 120 Turmuhren – nicht nur in unserem Bundesland, sondern auch darüber hinaus. In den Dom und in die Marienkirche kommt er in turnusmäßigen Abständen, um die Wartung vorzunehmen. Da Uhr und Glockenspiel getrennte Kreisläufe haben, so Pastor Tilman Beyrich, konnte die Zeit auf den Zifferblättern quasi angehalten werde, während das Glockenspiel auch weiterhin wie gewohnt erklingt. Und so stehen sie still, die Zeiger – bis Sonntag – als symbolhafter Weckruf.

Von Petra Hase