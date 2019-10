Greifswald: Kita Campuskinder feiert fünften Geburtstag

Greifswald

Jana Rickmann und ihr Ehemann Arne waren schon fast verzweifelt. Zahlreiche Kitas haben die beiden abgeklappert, um für Töchterchen Lena einen Platz zu bekommen. „Wir haben sie sogar mitgenommen, in der Hoffnung, dass jemand sagt: ’Die ist so süß. Die nehmen wir’“, sagt Lenas Mama und lacht.

Doch es hagelte Absagen. Beide Elternteile studierten noch, als die heute fast vierjährige Lena geboren wurde. „Wir haben Familie, Freunde und Kommilitonen darum gebeten, auf unsere Tochter aufzupassen, wenn wir zu Vorlesungen mussten. Auch wenn es nur ein paar Stunden waren.“ Studium und Kind unter einen Hut zu bekommen, war anfangs nicht einfach. Dann kam die freudige Nachricht: Lena wurde bei der Kita Campuskinder aufgenommen.

Grund für Campuskita: Studierende mit Kinder unterstützen

Vor fünf Jahren eröffnet die Kindertagesstätte vom Greifswalder Studierendenwerk in der Schillstraße. Die Kita befindet sich nun zwischen dem Campus am Berthold-Beitz-Platz und dem im vergangenen Jahr neu eröffneten Campus Loefflerstraße. Die Einrichtung ist somit für Studierende und Unimitarbeiter gut gelegen, sagt Jana Kolbe, Abteilungsleiterin Soziales & Beratung des Studierendenwerkes.

Ziel der Kita ist es, die Balance zwischen Karriere und Familie von Studierenden mit Kindern stärker zu unterstützen. Die Auslastung ist heute für 81 Kinder gedacht. „Aktuell haben wir 79 Kinder von einem Jahr bis zum Schuleintrittsalter.“ Jana Kolbe beobachtet den Trend, dass viele Studierende auch nach ihrer universitären Ausbildung in der Hansestadt bleiben wollen. „Deswegen wird nun eine Krippengruppe durch eine Kindergartengruppe ersetzt, und wir erweitern auch die Kapazitäten in der Betreuung der über Dreijährigen“, so Kolbe weiter.

Dank Spenden neue Schaukel für die Kinder

Mit 30 Krippen- und fünf Kindergartenkindern ist die Kita im Oktober 2014 gestartet, erinnert sich Cornelia Wolf-Körnert. Während der Jubiläumsfeier verkündete die Geschäftsführerin des Studierendenwerkes noch eine Neuerung, über die sich die Kleinen sehr freuen dürften. Dank Spenden von regionalen Firmen bekommen die Campuskinder eine neue Schaukel.

Die Geschäftsführerin des Studierendenwerks, Cornelia Wolf-Körnert, begrüßte die Kinder und Eltern bei der Jubiläumsfeier. Quelle: Christin Lachmann

Seit Februar dieses Jahres leitet Antje Hardenberg die Kita. Zuvor war sie dort ebenfalls als Erzieherin und als stellvertretende Leiterin tätig. Auch heute noch betreut sie stundenweise die Kita-Kinder.

Für Familie Rickmann steht eines schon fest. Bald soll auch der jüngste Spross, der neun Monate alte Leonard, in die Kita seiner Schwester Lena gehen. „Hätte ich gewusst, dass es mit Studium und Kind so einfach sein kann, hätte ich mich schon früher dazu entschieden, eine Familie zu gründen“, sagt Jana Rickmann.

Über die Autorin

Lesen Sie auch:

Versorgungslücke bei Kitas in Greifswald bleibt

Greifswalder Kita räumt Kindern Urlaub ein

Freie Plätze in Greifswalder Kindertagesstätte

Von Christin Lachmann