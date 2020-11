Greifswald

Noch strecken zahlreiche blühende Rosen ihre Köpfe in die Novembersonne, auch der Grünkohl gedeiht in diesem Jahr offensichtlich prächtig. Doch zumindest für einige Kleingärtner des Kleingartenvereins „Fortschritt“ wird 2020 wohl der letzte unbeschwerte Sommer gewesen sein.

Denn seit der vergangenen Bauausschusssitzung ist klar: Die Verkehrserschließung des geplanten Schulzentrums am Ellernholzteich verschlingt mehr Platz als gedacht, dementsprechend muss die erste Reihe der Gärten an der verlängerten Scharnhorststraße weichen. „Sechs Parzellen sind betroffen“, erzählt Kathrin Buchholz. Sie ist Vorsitzende des Kreisverbands der Gartenfreunde Greifswalds und damit Generalpächterin der Anlage.

„Für unseren Garten gibt es keinen Ersatz“

Zu den Betroffenen gehören auch Annika Eikenbusch und ihr Partner Nikolai Grimm. Sie haben den Garten erst vor einem Jahr übernommen, es war Liebe auf den ersten Blick. „Der Garten war ziemlich verwildert und die alte DDR-Laube baufällig“, beschreibt Nikolai Grimm. „Wir haben alles wieder aufgebaut.“ Die beiden hängen sehr an ihrem grünen Schätzchen. „In der kommenden Woche machen wir beide unser 3. medizinisches Examen“, beschreibt Grimm.

„Es klingt zwar komisch, aber mit dem Garten haben wir uns entschieden, danach hier in Greifswald zu bleiben.“ Die älteren Pächter tun ihnen besonders leid. „Einer hat seine Laube schon seit 50 oder 60 Jahren. Für viele Senioren hat so ein Garten doch eine große Bedeutung, stiftet Sinn im Leben“, so Grimm. Wie es nun weitergeht, wissen sie nicht. „Für unseren Garten gibt es keinen Ersatz“, sagt Annika Eikenbusch.

Forderung: Mehr Infos und Transparenz

Eigentlich war zunächst von einem 3 bis 4 Meter breiten Streifen die Rede, der von den Gärten benötigt würde, erst jetzt hat Kathrin Buchholz von den neuen Plänen erfahren. „Ich habe überhaupt nichts gegen die Schule, aber die Art und Weise, wie die Verwaltung mit uns umgeht, ist nicht in Ordnung“, klagt Buchholz. „Jede kleine Information musste ich herauskitzeln. Wir hätten uns eine frühere Information und Beteiligung gewünscht.“ Bausenatorin Jeannette von Busse ( CDU) sieht das anders. Es habe immer Gespräche mit den Kleingärtnern gegeben, sagt sie. Außerdem:„Wir haben nicht früher die Kündigung ausgesprochen, weil wir gehofft hatten, die Kleingärten erhalten zu können.“

Kritikpunkt: Schulweg nicht sicher

Das Szenario war von der Verwaltung nicht so gewollt, betonte auch Erik Wilde von der Abteilung Stadtentwicklung. „Wir haben ursprünglich extra so geplant, dass möglichst wenig Kleingartenfläche betroffen ist“, so Wilde. „Aber die Einwendungen, die es im Rahmen des Beteiligungsverfahrens für den Bebauungsplan 114 gab, waren berechtigt.“ Die bisherigen Planungen stießen bei Polizei, Bauamt und Verkehrsbehörde auf Kritik. Kein gesicherter Schulweg, zu wenig Platz für den öffentlichen Personennahverkehr, notwendige Parkflächen würden fehlen –das waren einige der Einwände. „Wir haben uns schließlich aus Gründen der Sicherheit für die Schüler entschieden, den Busverkehr nicht auf der Osnabrücker Straße zu lassen, sondern auf die verlängerte Scharnhorststraße zu führen“, so Wilde.

Mit zwei Parktaschen für Busse sei es angesichts der veranschlagten Schülerzahlen nicht getan, betonte er. „Es kommen ja auch Schulbusse von außerhalb, denken Sie an den inklusiven Charakter des Zentrums, es ist auch mit einer Menge Einzeltransporten zu rechnen.“ Zur weiteren Auswahl stehen jetzt drei Varianten für die Verkehrsführung – alle sind aber mit erheblich größerem Platzbedarf verbunden, die Ausarbeitung liegt bei einem externen Planungsingenieur.

Keine Ausweichflächen für Verkehr

Natürlich habe man sich Gedanken über andere Lösungen gemacht, beteuert Bausenatorin Jeannette von Busse ( CDU). Ein Ausweichen auf nördlich gelegene Flächen sei aber nicht möglich – dort liege ein relevanter Abwassergraben, der nach Angaben des Abwasserwerks auch nicht verändert oder bebaut werden könne. „Das Grundstück, was für den Schulbau vorgesehen ist, ist voll beplant“, so Kaiser. „Auch dort ist kein Platz mehr.“ Die Osnabrücker Straße schließlich könne man auch nicht so einfach aufmachen und verbreitern. In den Bau seien Fördermittel geflossen, die müsste man zurückzahlen.

„Zweite Runde“ für den B-Plan 114

Der Zeitaspekt spielt dabei eine große Rolle, Fördermittel sind zeitfenstergebunden, die Schule wird angesichts der steigenden Schülerzahlen dringend benötigt. Nun gibt es die erste Verzögerung. „Das ist keine kleine Änderung des Entwurfs, wir greifen damit richtig in die Planung ein“, erklärt Erik Wilde vom Bauamt. Auch der Geltungsbereich des Bebauungsplans 114 würde verändert.

„Das bedeutet, dass wir in Teilen neue Gutachten brauchen, unter anderem für die artenschutzrechtliche Begutachtung und die Geohydrologie.“ Sprich: Der Bebauungsplan muss überarbeitet werden, danach erneut ausgelegt, Änderungen eingebracht und schließlich in der Bürgerschaft abgestimmt werden. Die Rechtskraft wird jetzt für Ende 2021 angepeilt.

Kündigung haben die Kleingärtner noch nicht bekommen

Die Kündigung für den ursprünglich geplanten kleineren Flächenabschnitt ist bei Kathrin Buchholz am 14. Mai eingetroffen, eine zweite Kündigung für den erhöhten Flächenbedarf ist jetzt angekündigt. „Die Kleingärtner sind informiert“, sagt sie. „Aber die Kündigung an sie weitergereicht habe ich als Generalpächter noch nicht. Das Bundeskleingartengesetz hat lange Kündigungsfristen. Egal, ob ich im Mai gekündigt hätte oder jetzt oder im Januar kündigen würde, die Kleingärtner müssten erst zum 30. November 2021 gehen.“ Vielleicht bleibt den Rosen ja doch noch ein schöner Sommer.

Von Anne Ziebarth