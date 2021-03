Greifswald: Kleinwagen in der Südstadt abgebrannt

Greifswald

Ein Ford Fiesta ist am Samstag in den frühen Morgenstunden in Greifswald in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, meldeten Zeugen gegen 4 Uhr, dass in der Hans-Beimler-Straße ein Kleinwagen brennt. Der Ford brannte im vorderen Bereich. Das Feuer hatte sich bereits im Motorraum ausgebreitet und die Flammen schlugen innerhalb kürzester Zeit drei Meter aus dem Fahrzeug heraus.

Kameraden der Berufsfeuerwehr Greifswald konnten das Feuer anschließend schnell löschen. Eine anliegende Häuserwand wurde aufgrund der starken Hitzeentwicklung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird zum jetzigen Zeitpunkt auf ca. 10 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Von OZ