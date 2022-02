Greifswald: Klimaaktivist Henning Jeschke zu Gast auf Vortragsreise

Greifswald

Henning Jeschke (22) ist Mitglied der Klimaschutzbewegungen „Extinction Rebellion“ und „Aufstand der letzten Generation“. Der Greifswalder wurde bundesweit durch einen Hungerstreik im Herbst 2021 vor dem Berliner Kanzleramt bekannt. So kamen Jeschke und eine Mitstreiterin zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion mit Kanzler Olaf Scholz (SPD). Der Aktivist ist auf Vortragsreise und tritt am Freitag, 4. Februar, um 19 Uhr im Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus in Greifswald auf. Vor der Veranstaltung unter 2G-plus-Regel in der Langen Straße 49/51 hat die OSTSEE-ZEITUNG Jeschke zum Kurzinterview gebeten.

OSTSEE-ZEITUNG: Welche Aktionen plant der „Aufstand der letzten Generation“ als Nächstes?

Jeschke: Wir sind bereits seit mehreren Wochen deutschlandweit aktiv. Mit öffentlichem Containern, also dem strafbaren Retten und Verschenken von weggeworfenen Lebensmitteln aus Supermarkttonnen und nun auch mit Autobahnblockaden in Großstädten. Wir knüpfen diese Aktionen an die Forderung, dass unsere Regierung ihren Job macht.

Sie muss die Realität anschauen und auf den Bürgerrat hören, einen Zusammenschluss repräsentativ ausgeloster Personen der Zivilgesellschaft, die Maßnahmen gegen die Klimakrise beschlossen haben. Auch aus Greifswald sind Leute daran beteiligt. Wir fordern als ersten Schritt ein Essen-Retten-Gesetz. Die Verschwendung von Lebensmitteln, weil Supermärkte Essen wegwerfen, ist unnötig. Es ist eines der einfachsten Mittel gegen die Klimakatastrophe – die sofortiges Handeln erfordert. Sir David King [ehemaliger Berater der britischen Regierung zu Klimafragen, d. Red.] sagt, dass wir noch zwei bis drei Jahre Zeit haben, um über die Zukunft der Menschheit zu entscheiden.

Wie finanzieren Sie Ihr Leben, wenn Ihre Haupttätigkeit Klimaaktivist ist?

Viele Menschen sehen gerade, dass es keine Zukunft gibt, dass es keine Wirtschaft mehr gibt, wenn es mit der Zerstörung des Planeten so weitergeht. Weil Menschen dazu bereit sind, für die Sache Geld zu geben, erhalten wir Spenden an den „Aufstand der letzten Generation“. Geld jetzt zu haben verliert für sie an Relevanz, wenn in zehn bis zwanzig Jahren die Essensversorgung oder der Frieden in Gefahr ist. Das sehen Menschen als so großes Unrecht an, dass es für uns Unterstützung gibt. Mit dem Kindergeld gibt es für mich zudem eine kleine Unterstützung durch staatliche Mittel.

Haben Sie nach dem Gespräch mit SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz weitere Treffen mit Spitzenpolitikern geplant?

Wir sind in regem Austausch. Wir haben aber keinen Kontakt zu Olaf Scholz, der sich bedeckt hält. Das Klimaschutzgesetz der Regierung sehen wir als Klimawissenschaftsleugnungskurs. Sie will 2045 klimaneutral werden, um die 1,5-Grad-Erhitzung einzuhalten, aber die 1,5-Grad-Erhitzung überschreiten wir in der realen Welt schon 2030. Auf unsere Forderungen gab es bisher im Dezember nur eine vage Antwort der Grünen. Olaf Scholz schaut derzeit nicht auf die Realität, sondern treibt eine aus unserer Sicht verfassungswidrige Politik weiter voran. Zeit, aufzustehen.

Von Christopher Gottschalk