Greifswald

Mit einer Kundgebung bekräftigten junge Klimaaktivisten Dienstagmorgen am Rande des Greifswalder Marktes lautstark ihre Forderung nach einer autofreien Innenstadt. „Schöpfung bewahren – Fahrrad fahren“, hieß es auf einem der Transparente. Anlass des Protestes war die Fertigstellung der Mühlenstraße, die als Fahrradstraße ausgeschildert ist, aber auch vom Kfz-Anliegerverkehr genutzt werden darf.

Seit Februar wurde die 211 Meter lange Fahrbahn inklusive Nebenbereiche von der Stadt für 830.000 Euro mit Hilfe von Städtebaufördermitteln komplett saniert. Ebenes Granitpflaster ersetzt nun die bis dato so rutschigen Kupferschlackesteine. Um den Lärmschutz zu verbessern, wurden die Pflasterfugen mit einem Spezialmörtel vergossen. Zudem machen breite und barrierefreie Gehwege, neue Leuchten, Fahrradbügel und Bänke die einst so holprige Mühlenstraße mitten in der historischen Altstadt zur attraktiven Meile, die am Mühlentor für Kfz als Sackgasse endet. Bauzeit und -kosten liegen im Limit. Für Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) und Baudezernentin Jeannette von Busse ( CDU) Anlass zur Freude. Eigenhändig räumten sie die letzte Straßensperrung weg und ermöglichten somit freie Fahrt.

Fahrbahnbreite zu gering

Vertreter der Fridays For Future-Bewegung kritisieren jedoch das Agieren der Stadt. Da Anlieger werkstags von 18 bis 8 Uhr und an Sonn- und Feiertagen in der Mühlenstraße parken dürfen, handele es sich um keine echte Fahrradstraße. Denn die, so Klimaaktivist Luca Kruczynski, „erfordert eine durchgängige Fahrbahnbreite von vier Metern.“ Grit Hanke vom Tiefbau- und Grünflächenamt räumte ein, dass diese Breite im Falle parkender Autos nicht gegeben sei. Die Fahrbahn misst an der engsten Stelle in Höhe der Post 4,10 Meter, ansonsten 4,75 Meter. „Damit handelt die Stadt rechtswidrig“, kommentierte Kruczynski und forderte, endlich bessere Radfahrbedingungen zu schaffen.

Fassbinder, selbst passionierter Radfahrer, will dies gern tun. Immerhin befinde sich ein neues Verkehrskonzept für die Innenstadt in der Erarbeitung. Er rechne damit, dass es im zweiten Halbjahr 2021 vorliege. Doch schon jetzt sei klar: „Die Debatte wird heiß. Wenn Sie Veränderungen wollen, dann müssen Sie auch für Mehrheiten bei den kommenden Entscheidungen sorgen“, riet er den Aktivisten. Bei der Mühlenstraße handele es sich wie auch andernorts um eine Kompromisslösung für alle Betroffenen, so Jeannette von Busse. Veränderungen herbeizuführen, sei am Ende eine politische Entscheidung, nicht die der Verwaltung.

Von Petra Hase