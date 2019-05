Greifswald

„Klimakrise ist bescheuert, CO 2 gehört versteuert!“ Rund 300 Schüler und Studenten demonstrierten am Freitag in der Innenstadt im Namen der Bewegung „ Fridays for Future“ für mehr Klimaschutz und die Einführung einer CO2-Steuer. Anders als die vorherigen Veranstaltungen fand diese Demonstration außerhalb der Schulzeit statt. „Wir waren letzten Freitag auf Usedom, um dort den Strand aufzuräumen, anstatt hier zu demonstrieren. Daher wollten wir, dass die Schüler diese Woche nicht erneut so viel von der Schulzeit verpassen“, sagte die Organisatorin der Demonstration, Klara Jacobs. Die Route der Demonstranten führte von der Europakreuzung zunächst zum Bahnhof. Nach einer Kundgebung ging es über den Domvorplatz zum Fischmarkt.

Zur Galerie Kurz vor der Europawahl gingen die Schüler noch einmal auf die Straße: Für den Klimaschutz. Hier einige Impressionen aus Greifswald.

Nach dem ersten globalen Schülerstreik im März, bei dem in Greifswald knapp 600 Kinder und Jugendliche auf der Straße waren, demonstrierten diesen Freitag erneut weltweit Schüler unter einem Motto „Die Europawahl zur Klimawahl machen“. Das hielt auch Klara Jacobs für wichtig: „Ich weise auch auf der Demo darauf hin, dass die Leute Parteien wählen, die sich für Klimapolitik einsetzen.“ Ökologische Politik müsse von der Kommunalpolitik bis hin ins Europaparlament die Priorität werden.

Neben Schülern, Studenten und Eltern, waren auch einige Rentner auf der Veranstaltung. Christa Frygang ist dafür mit ihrem Mann aus Wolgast nach Greifswald gekommen. „Ich finde es sehr wichtig, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen.“, berichtete die 76-Jährige. Sie wünsche sich vor allem Änderungen im Umgang mit Rohstoffen, wie Auto- oder Flugzeugbenzin.

Auch Demonstrantin Simone Miller, Mutter von sieben Kindern, wünschte sich, dass bei der Wahl klimaschützende Parteien gestärkt werden. „Ich muss manchmal ein paar Tränen wegdrücken, wenn ich die Nachrichten sehe. Es ist schlimm, dass erst die Kinder auf die Straße gehen müssen, um etwas in der Politik zu verändern.“

Carla Blecke, Stefanie Ploch