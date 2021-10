Greifswald

Das von der Stadtverwaltung kürzlich eingeführte Onlineprogramm zur Buchung von Sportstätten hilft den Vereinen nur bedingt weiter. Die Idee des Portals ist einfach: Auf die Internetseite kann jeder sehen, welche Sporthalle in Trägerschaft der Stadt wann von welcher Schule und welchem Sportverein genutzt wird. „Änderungen werden sofort umgesetzt und angezeigt“, erklärt Ronny Förste, Mitarbeiter des Immobilienverwaltungsamtes, der für die Sportstättenverwaltung zuständig ist. Kein leichter Job, denn seit Jahren fehlen Hallenzeiten. Der Andrang ist riesig, gerade jetzt im Herbst und Winter, wenn auch die Fußballer zum Training nach drinnen wechseln. „Angesichts der großen Nachfrage nach Hallenzeiten erreichen wir durch das Portal eine flexiblere und effiziente Belegung der Sporthallen, was allen Vereinen zugutekommt“, sagt Förste.

Vereine müssen Hallenzeit zunächst stornieren

Problem ist derzeit noch, dass Vereine ihre Hallenzeiten nicht immer stornieren, wenn ein Training ausfällt, beispielsweise wegen Krankheit oder weil eine Jahresversammlung ansteht. „Unsere Vereine arbeiten alle ehrenamtlich, manche sind auch einfach nicht so onlineaffin. Es muss sich erst noch einspielen, dass die Vereine das Programm auch wirklich nutzen“, schätzt Rita Kremer, Geschäftsstellenleiterin des Greifswalder Stadtsportbundes, nach den ersten Monaten mit der neuen Onlineplattform ein. „Prinzipiell ist das Portal eine tolle Sache, weil wir die Hallenzeiten damit noch effizienter nutzen können“, sagt Kremer.

Nutzen nur bei Einzelterminen

Norbert Wallmuth, Geschäftsführer der Hochschulsportgemeinschaft Greifswald (HSG), hat das Buchungsportal seit Inbetriebnahme bereits mehr als 30-mal genutzt, beispielsweise um die Arndthalle für Wettkämpfe der Turner zu buchen oder auch für ein Trainingslager. „Das funktioniert sehr gut. Ich kann eine bestimmte Zeit reservieren und bekomme dann eine Rückmeldung, ob es geklappt hat“, sagt Wallmuth. Allerdings bleibe das grundsätzliche Problem bestehen, dass regelmäßige Hallenzeiten fehlen. „Ich kann über die Seite keine wöchentlichen Termine buchen, sondern eben nur Zeiten, die an einem bestimmten Tag in einer bestimmten Woche frei werden“, sagt Wallmuth. Rita Kremer, selbst Trainerin bei den Handballern des HC Vorpommern, betont jedoch, dass jede einzelne zusätzliche Stunde, beispielsweise vor einem wichtigen Turnier am Wochenende, helfe. „Jede Hallenzeit ist Gold wert. Wenn eine freie Stunde im System aufploppt, wird sie auch sehr schnell gebucht“, so Kremer.

4000 Euro Kosten pro Jahr

Die Stadtverwaltung nutzt für das Portal die Software der Firma Venuzle GmbH aus Österreich. Die Kosten dafür belaufen sich auf jährlich rund 4000 Euro. Über ein solches Onlineportal wird bereit seit 2016 in der Hansestadt diskutiert. Der Sportausschuss der Bürgerschaft hatte sich damals für die Umsetzung der Idee starkgemacht.

Von Katharina Degrassi