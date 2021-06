Mitten in der Greifswalder Stadtrandsiedlung lädt Heiko Stein in sein Wirtshaus „Zum Wettstein“. Das vor allem bei Stammgästen beliebte Restaurant hat derzeit wegen der Coronakrise mit verkürzten Öffnungszeiten zu tun. Warum Stein dennoch Optimist bleibt, was sein Erfolgsrezept ist und warum er dafür den Beruf wechselte.