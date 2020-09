Greifswald/Berlin

Seitdem er als Kind „Die Zauberflöte“ sah, schlägt das Herz von Detlev Glanert für die Oper. Heute ist er einer der meistgespielten lebenden Opernkomponisten in Deutschland und „Komponist des Jahres 2020“. Ab dem 7. November wird in Greifswald sein Operntriptychon „Drei Wasserspiele“ aufgeführt, dessen Ende er eigens für das Theater Vorpommern umschrieb. Mit der OZ sprach der 60-Jährige über abschreckende Opernerlebnisse, die Schwierigkeiten als freischaffender Komponist und er verrät, warum er privat keine Musik hört.

Wie kamen Sie zur Musik?

Ich habe Musik schon als Kind wahnsinnig geliebt und fand Noten schöner als Buchstaben. Ich habe sie geschrieben, ohne zu wissen, was das ist. Mit zehn Jahren hat mich interessiert, wie sie klingen. Zum Glück war ich auf einer Schule mit Musiklehrern, die mich von Anfang an gefördert haben, und zwei Schulorchestern, die alles aufgeführt haben, was ich geschrieben habe. Bei dieser Tätigkeit bin ich bis heute geblieben (lacht).

Und woher stammt die Vorliebe für die Oper?

Mein Vater hat mich als Kind mit ins Theater genommen. Als ich meine erste Oper, „Die Zauberflöte“, sah, brachen alle Dämme. Die Woche drauf ging ich allein ins Theater – damals gab es für Kinder billige Karten. Ich sah die Oper „Die Soldaten“ von Bernd Alois Zimmermann. Die war radikal modern und ich war so entsetzt, dass ich sechsmal nacheinander hingegangen bin. Von Anfang an waren da beide Pole – die Klassik und die Moderne. Bis heute liebe ich die Oper.

War für Sie klar, dass Sie Musik studieren?

Mir war das klar, meinen Eltern nicht. Die waren unsicher und haben mich mit 16 Jahren von dem Hamburger Hochschullehrer und Komponisten Diether de la Motte prüfen lassen. Der hat die strengste Prüfung mit mir gemacht, die ich jemals hatte – sechs Stunden lang in seinem Wohnzimmer. Danach hat er gesagt, er würde mich nach dem Abitur an seiner Hochschule aufnehmen. Da haben meine Eltern eingelenkt.

Und nach dem Studium wurden Sie freischaffender Komponist?

Ja. Ich bin einfach ins kalte Wasser gesprungen, ohne darüber nachzudenken. Die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, wurden mir erst später klar. Denn von irgendetwas muss man ja leben. Ich habe wahnsinniges Glück gehabt und mir mein Geld teilweise verdient, indem ich Jugendorchester organisiert habe.

Sie schreiben Opern, Sinfonien, Kammermusik und Orchesterwerke. Von wem haben Sie anfangs die Aufträge dafür bekommen?

Da rutscht man allmählich rein. Ich habe 1985 einen Preis bekommen, mit dem kein Geld verbunden war, aber eine Aufführung mit den Berliner Philharmonikern. Dann fragte zwei Jahre später jemand, ob ich eine Kammermusik für den NDR schreibe. Das Honorar war gering, aber es war ein Erfolg. So ging es weiter, bis ich zehn Jahre später meine erste große Oper „Der Spiegel des großen Kaisers“ geschrieben habe, die gleich ein großer Erfolg wurde. Dann kam der zweite Opernauftrag für das Theater Bremen und so ging es immer weiter.

Das heißt, alle Opern, die Sie schreiben, sind Auftragsarbeiten? Oder komponieren Sie auch frei?

Man muss unterscheiden zwischen aufschreiben und ausdenken. Ich denke mir schon Kompositionen aus, ohne jeden Auftrag. Aber sie aufschreiben, ist ein langer und mühsamer Prozess. Das mache ich nur, wenn mir jemand die Brötchen dafür bezahlt. Wenn sich dann ein Orchester bei mir meldet, und fragt, ob ich ein Stück schreibe, erzähle ich, was ich im Kopf habe. Dann schauen wir, ob etwas kompatibel ist. Das ist meist der Fall. Das heißt, ich kann fast immer ein Projekt machen, das ich sowieso machen wollte.

Was inspiriert Sie zu Ihren Kompositionen?

Musik geht bei mir fast immer durch die Augen – beschreibt also Dinge, die ich sehe. Das können Wolkenformationen, Naturereignisse, Kunst, Literatur oder auch ein streitendes Paar auf der Straße sein. Interessant ist beispielsweise, welche Körperhaltung die Leute einnehmen, wie ihre Stimmen hochgehen und wieder runter. Da sind wir schon nah am Gesang. Das nehme ich als Rohmaterial in mir auf und rufe es in gefilterter Form wieder ab, wenn ich in einer Opernszene einen ähnlichen Moment habe.

Notieren Sie sich unterwegs Kompositionen?

Manchmal habe ich ein kleines Buch dabei, in dem ich aufschreibe, was mir gerade durch den Kopf schießt. Das können Situationen sein oder Noten. Es sind zum Teil sehr wilde Kleckse, ähnlich wie die Skizzenbücher von Beethoven (lacht).

In der Kammeroper „Nijinskys Tagebuch“ verwenden Sie Instrumente aus dem Barock, wie Gambe und Naturhorn, aus der Gegenwart, wie Streicher, Bläser, aber auch aus der Moderne, wie Saxofon, E-Geige und Synthesizer. Ist es Ihnen wichtig, Tradition und Moderne zu verbinden?

Ja, das ist mir sehr wichtig. Allerdings benutze ich barocke und elektrische Instrumente in letzter Zeit nur noch selten. Ich habe ein ästhetisches Problem mit der Elektronik, zum Beispiel weil Musik durch Lautsprecher vom Sound her schlecht zu verorten ist. Ich finde immer noch, dass handgemachte Musik die innovativste ist. Trotzdem sind meine Opern modern und die Aussagen zeitgenössisch, denn ich lebe im Hier und Jetzt.

Wie gelingt es heute, junge Menschen an die Oper heranzuführen?

Das Problem ist, dass der Musikunterricht in den Schulen immer weniger geworden ist. Früher wurde auch mehr in der Familie musiziert. Im Grunde übernehmen die Opernhäuser und Orchester nun diese Art des Hinführens zur Musik. Aber der Opernbesuch ist nicht so wie beim Internet und beim Fernseher, wo man nur konsumieren muss. Mit der Oper muss man sich gedanklich beschäftigen, das macht sie aber gerade interessant. Man muss darüber reden.

Versuchen Sie, durch moderne Opern gezielt ein junges Publikum anzusprechen?

Nein. Ich schreibe für ein Publikum – weder jung noch alt. Das Grundinteresse muss von alleine kommen. Wenn das da ist, kann man die Menschen musikalisch an die Hand nehmen und sie führen. Konzentriert man sich auf junge Menschen, läuft man Gefahr, dass man andere Gruppen ausschließt. Das möchte ich auf keinen Fall. Und es ist eigentlich wurscht. Es gibt 80-Jährige, die im Kopf viel jünger sind als 18-Jährige. Generell gilt: Wer mit Neugier und Offenheit an die Musik herangeht, dem kam man auch helfen.

Trotzdem haben Sie auch für ganz junge Menschen geschrieben, nämlich Kinderopern.

Ja. Ich habe eine große Kinderoper geschrieben, die darauf basiert, dass die Kinder mitmachen. Sie sind das Orchester, sie sind auf der Bühne, im Graben, überall. Ich bin überzeugt davon, dass man eine Oper besser kennen und lieben lernt, wenn man sie selbst gestaltet. Dieses Konzept ist aufgegangen. In der Umsetzung sind Kinderopern schwieriger, weil ich sie so schreiben muss, dass die Kinder sie spielen und singen können.

Am Theater Vorpommern wird in dieser Spielzeit Ihr Opern-Triptychon „Drei Wasserspiele“ aufgeführt. Stimmt es, dass Sie das Ende für das Theater eigens noch einmal umgeschrieben haben?

Ja, dass man etwas ändert, passiert bei fast allen Inszenierungen, aber dass man das Ende komplett umschreibt, ist relativ selten. In diesem Fall hatte Regisseur Horst Kupich eine gute Idee, die ich umgesetzt habe. Mehr verrate ich vorab nicht.

Viele der berühmtesten Komponisten sind schon lange tot. Sie sind einer der meistgespielten lebenden Opernkomponisten in Deutschland. Gibt es heute noch zeitgenössische Komponisten, deren Werke man noch in einigen hundert Jahren hören wird?

Das weiß ich nicht. Es kann ja auch sein, dass die klassische Musik in den nächsten Jahren völlig verschwindet. Es gibt aber einige Opern-Komponisten aus der jüngeren Vergangenheit, die immer wieder gespielt werden – Wozzeck von Alban Berg zum Beispiel. Da manifestiert sich schon ein neues Repertoire. Das passiert vielleicht auch mit einer Oper von mir oder von meinen Kollegen.

Ist die musikalische Qualität denn noch dieselbe wie früher?

Meiner Meinung nach war die Qualität in der Musikgeschichte immer gemischt. Es wird zu jeder Zeit Gutes und auch Schlechtes komponiert. Die einzige Methode, die Musik zu filtern, ist die Aufführung und die Reaktion des Publikums.

Welche Musik hören Sie privat?

So gut wie keine, weil ich ja in mir dauernd so viel Musik höre. Da bin ich froh, wenn es abends mal still ist (lacht).

Von Stefanie Büssing