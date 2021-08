Greifswald

Der Nordische Klang beschert Greifswald am Wochenende eine Vielzahl von Konzerten. Darüber hinaus wird an das Leben und Werk der Tonkünstlerin und gebürtigen Greifswalderin Luise Greger erinnert. Hier kommen die Veranstaltungstipps für das Wochenende:

Die Konzertreihe Nordischer Klang geht in die nächste Runde: Am Freitag um 18 Uhr spielt das norwegische Camilla-Granlien-Duo im soziokulturellen Zentrum St. Spiritus. Zu hören gibt es norwegische Volkslieder im Jazz-Gewand. Tickets kosten 12 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Anschließend sind um 20.30 Uhr im St. Spiritus Blonde Bass zu erleben. Die drei Musikerinnen des Jazz-Basstrios aus Dänemark wechseln zwischen melodischer Stimme, Percussion, Harmonien und Bassläufen. Eintritt: 16 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Neben Konzerten auch Kunst beim Nordischen Klang

Am Sonnabend findet um 13.30 Uhr im St. Spiritus die Vernissage der Ausstellung „Expedition Nova“ statt. Auch sie ist Teil des Nordischen Klangs. Zu sehen sind Werke finnischer Künstlerinnen von Malerei bis Visual Arts. Abgerundet wird die Veranstaltung durch eine Musikperformance von Sascha Sauerborn.

Um 15 Uhr kann man bei einem Open-Air im St. Spiritus den unbeschwerten Jazz des Karmen Rõivassepp Quartets erleben. Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 8 Euro. Und noch mal Nordischer Klang: Anlässlich des 30. Festivalgeburtstages gibt es am Sonnabend um 18 Uhr ein Konzert sowie eine Ausstellung im Theater.

Akkordeonist Antti Paalanen wird Kostproben seiner Folktronica zum Besten geben. Außerdem können 37 Plakate finnischer Künstlerinnen und Künstler bestaunt werden, die während eines Wettbewerbes entstanden sind. Der Eintritt ist frei. Um 20 Uhr lädt Antti Paalanen dann zu einem großen Konzert ins Theater ein. Tickets kosten 16 Euro, ermäßigt 10 Euro.

„Deutschlands bedeutendste Tonkünstlerin“ kommt aus Greifswald

Konzert und Lesung in Erinnerung an die in Greifswald geborene Luise Greger finden um 17 Uhr im Kultur- und Initiativenhaus Straze in der Stralsunder Straße 10/11 statt. Luise Greger (1861–1944) lebte die ersten 26 Jahre ihres Lebens in der Hansestadt und wurde von der Presse in ihrem späteren Wohnort Kassel als „Deutschlands bedeutendste Tonkünstlerin“ bezeichnet. In einem moderierten Konzert mit Lesung erklingen die schönsten Lieder von Luise Greger, dargeboten vom Opernale-2021-Ensemble. Eintritt ist kostenfrei, um Spenden wird gebeten.

Open-Air-Konzert einer Jazz-Band in der Straze

Am Sonntag um 18 Uhr spielt die estnische Gypsy-Jazz-Band Titoks unter freiem Himmel in der Straze. Kostenpunkt: 10 Euro, ermäßigt 6 Euro. Anschließend, um 20.30 Uhr, ist dort das Trio der kubanischen Sängerin und Songschreiberin Rosa Cruz zu hören. Eintritt hierfür: 12 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Der Nordische Klang hat das norwegische Duo Vardøg im 400. Jubiläumsjahr der Greifswalder Barockdichterin Sibylla Schwarz mit einem Konzert zum Thema Liebeswahnsinn eingeladen. Statt finden wird es am Sonntag um 15 Uhr. Eintritt für das Konzert in der Bugenhagenkirche in Wieck beträgt 12 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Wer es klassischer mag, kommt um 19.30 Uhr im Dom auf seine Kosten. Dort ist das Sächsische Barockorchester zu Gast. Gespielt wird Musik von Bach, Telemann und Bruhns. Eintritt: 18 Euro, Schüler und Studenten 10 Euro.

Von Thomas Kasperski