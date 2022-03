Greifswald

Schlechte Nachrichten für Greifswalds neues Prestigeprojekt im Bereich Bildung: Nach aktuellen Kostenberechnungen verteuert sich das geplante inklusive Schulzentrum „Am Ellernholzteich“ auf 59,5 Millionen Euro inklusive Ausstattung. Darin enthalten sind jedoch noch keine baupreisbedingten Kostensteigerungen. Will die Hansestadt realistisch an das Projekt herangehen, muss sie 10 bis 15 Prozent zusätzliche Mittel einpreisen. „Damit liegen wir dann kurz unter 70 Millionen Euro“, bringt es Bürgerschaftsmitglied Jürgen Liedtke (CDU) ziemlich geschockt auf den Punkt. Bislang hatte die Verwaltungsspitze im Rathaus erklärt, für den neuen Campus an der Osnabrücker Straße mit Grund- und Regionalschule, Mensa/Aula sowie Sporthalle rund 47 Millionen Euro einzuplanen. Der Summe lagen allerdings nur grobe Schätzungen zugrunde.

Damit nicht genug: Laut Stadtverwaltung verschiebt sich der Baustart auf Sommer 2023. Unklar, ob der erste Spatenstich noch im zweiten oder erst im dritten Quartal erfolgen könne. Bis vor Kurzem avisierte Baudezernentin Jeannette von Busse (CDU) den Start für das erste Quartal 2023. Damit gerät auch der Fertigstellungstermin des ersten Bauabschnitts mit Grundschule und Mensa/Aula sowie Turnhalle in Gefahr. Ursprüngliche Pläne gingen einmal vom Schuljahrbeginn 2023/24 aus, später hieß es: 2024/25. Vor drei Monaten erklärte die Hansestadt, dass die Nutzung realistischerweise erst für den Schuljahresbeginn 2025/26 ins Auge gefasst werden könne. Womöglich wird nun auch daraus nichts?

Altlasten in Graben verklappt

Architekt Norbert Zimmermann von der beauftragten RBZ Generalplanungsgesellschaft Dresden, der den Fachgremien der Bürgerschaft in dieser Woche erstmalig eine fundierte Kostenberechnung vorstellte, begründete den Mehrbedarf zuallererst mit den stark steigenden Baupreisen, die kaum noch vorhersehbar seien. Doch auch andere Ursachen führten zur Überschreitung des bisher genannten Budgets. „Ein wichtiger Punkt sind Aufwendungen für die Entsorgung kontaminierter Altablagerungen“, sagte er. So seien beispielsweise vor sehr langer Zeit Altmaterialien im Graben verklappt worden. Weitere zusätzliche Aufwendungen gebe es aufgrund der Bodenbeschaffenheit – sprich feuchter Baugrund – und infolgedessen Anforderungen an die Gründung, die sich aus dem hydrologischen Gutachten ergeben.

Das Planungsbüro schlägt für die Errichtung der Gebäude eine „intelligente Bohrpfahlgründung“ vor, die rund 590 000 Euro kostet. Das heißt, die Pfähle sollen thermisch aktiviert werden, um Synergien bei Heizung und Kühlung der Gebäude zu erzielen. Diese Geothermie würde die Betriebskosten deutlich senken. Zimmermann rechnet bei der Fernwärme mit etwa 11 000 Euro Einsparungen pro Jahr. Die Investition würde sich demzufolge nach 50 Jahren amortisieren.

Stadt sucht nach Einsparungen

Angesichts der gewaltigen Kostensteigerung sucht die Stadtverwaltung nun nach Einsparmöglichkeiten: In einer Beschlussvorlage für die Bürgerschaft ist zum einen die Geothermie aufgelistet, zum anderen die Photovoltaikanlage. Letztere ist auf 1500 Quadratmeter geplant, das entspricht etwa einem Viertel der gesamten Dachflächen und würde laut Architekt ca. 535 000 Euro kosten. Sie könnte im Jahresmittel etwa zwei Drittel des Eigenenergiebedarfs des Schulzentrums decken. Die Wirtschaftlichkeit sei zwar noch detailliert zu untersuchen, aber nach gegenwärtigem Wissensstand rechnen die Planer mit einer Amortisation nach acht bis zehn Jahren.

Die Kommunalpolitiker im Finanzausschuss der Bürgerschaft votieren mehrheitlich für Geothermie und Photovoltaik. „Dort zu sparen, ist angesichts der geopolitischen Lage der falsche Ansatz“, argumentiert Grünen-Fraktionschef Alexander Krüger. Er spricht sich sogar für eine größere Photovoltaikanlage aus, „um 100 Prozent des Eigenenergiebedarfs der Schule zu decken“, sagte er. Auch andere Einsparoptionen wollen die meisten Finanzexperten nicht mittragen. Die Verwaltung hatte zum Beispiel vorgeschlagen, mobile Trennwände in der Schule und in der Aula entgegen der Planung fallen zu lassen. Ein anderer Vorschlag: Linoleum statt Parkett in der Turnhalle und eine preiswerte dezentrale statt teure zentrale Warmwasserbereitung. Auch eine Reduzierung der Außenanlagen könne Kosten sparen, heißt es. Alle vorgeschlagenen Einsparungen zusammengenommen würden rund zwei Millionen Euro ausmachen.

Geld für Regionalschulteil fehlt

Bleibt die Frage der Finanzierung. Die sei zumindest für den ersten Bauabschnitt gesichert, erklärte Winfried Kremer, Leiter des städtischen Immobilienverwaltungsamtes. Für die Grundschule, den Hort, die Sporthalle mit Aula/Mensa sowie die anteiligen Sport- und Erschließungsanlagen seien der Hansestadt Städtebaufördermittel in Höhe von 28 Millionen Euro bewilligt worden. „Bleibt ein Delta von zehn Millionen Euro“, so Kremer. Die müssen aus dem städtischen Haushalt kommen. Oder aber der Stadt gelinge es, zusätzliche Fördermittel einzuwerben.

Völlig unklar ist die Finanzierung des zweiten Bauabschnitts – also des Regionalschulteils mit Orientierungsstufe Klasse 5/6 für knapp 30 Millionen Euro. Der soll zum Schuljahr 2026/27 fertig sein. Hier will die Hansestadt den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre) anzapfen. Allerdings ist das neue Programm noch nicht mal aufgelegt.

