Greifswald

Die Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft mbH (GPG) bietet die Parkplätze Hansering, Bahnhof und Am Theater am Silvesterabend von 18 Uhr bis zum 1. Januar um 8 Uhr zur kostenfreien Nutzung an. Die Tiefgarage am Markt hingegen wird am Silvesterabend aus Sicherheitsgründen wie bereits in den Vorjahren ab 20 Uhr komplett für den Publikumsverkehr geschlossen. Geöffnet wird sie wieder am 1. Januar ab 8 Uhr, teilt die Pressestelle der Hansestadt mit. Während der Schließzeit ist der Zutritt zu dieser Garage für Kunden nicht möglich.

Damit werde dem Wunsch vieler Bürger entsprochen, die ihr Fahrzeug in der Silvesternacht in der Tiefgarage sicher abstellen wollen, heißt es. Auch in der Silvesternacht gilt ab 18 Uhr der günstige Nachttarif. Bis 8 Uhr am Neujahrstag werden höchstens drei Euro für das Abstellen des Autos fällig. Im Anschluss daran ist für jeweils zwei angefangene Stunden 1,00 Euro zu entrichten. Das Abbrennen und Zünden von Feuerwerkskörpern in der Tiefgarage ist strengstens untersagt und wird strafrechtlich verfolgt.

Von OZ