Als eine sichere Verkehrsanlage würdigte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) den Mitte Dezember fertiggestellten Kreisverkehr in der Lomonossowallee. Doch nun gibt es die ersten kritischen Stimmen. Allen voran Radfahrer würden sich beim Befahren des Kreisverkehrs in eine unsichere Situation begeben.

OZ-Leserin Gertraud Kleber beanstandet, dass der Radweg auf der Lomo plötzlich aufhört und sich Radler die schmalen Zufahrten zur neuen Verkehrsanlage mit den Autos teilen müssen. „Als Radfahrerin fühle ich mich da nicht sicher“, lautet ihr Fazit. Beinahe täglich passiert auch Ines Trense mit ihrem Auto den Kreisverkehr. „Die Verengung finde ich schon etwas gefährlich. Gerade wenn es dunkel ist, sind Radfahrer manchmal schlechter zu sehen“, sagt die Anwohnerin. Generell würde sie den neuen Kreisverkehr allerdings begrüßen.

„Autofahrer müssen hier einfach mehr Rücksicht nehmen“

„Hier hat es vorher regelmäßig gekracht“, sagt ein junger Mann, der die Umbaumaßnahmen ebenfalls gutheißt. Dennoch sieht auch er aufgrund der verengten Fahrbahn ein gewisses Gefährdungspotenzial für Radfahrer: „Autofahrer müssen hier einfach mehr Rücksicht nehmen.“

Fahrbahn wurde extra schmal gebaut, damit Radfahrer nicht überholt werden

Rücksicht ist das Stichwort. Tatsächlich hat die Fahrbahnverengung kurz vor dem Kreisel einen Grund, wie Gerd Imhorst von der Greifswalder Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) erklärt: „Die Fahrbahn wurde extra schmaler gebaut, damit die Autos die Radfahrer nicht überholen.“ Doch das scheint nicht jeder Autofahrer zu wissen. „Die Stadt hätte mehr Öffentlichkeitsarbeit betreiben sollen. Es war viel über das Kunstwerk zu lesen, aber nicht zur Verkehrssituation“, kritisiert Imhorst.

Um beim Einbiegen in den Kreisverkehr nicht überholt zu werden, rät Imhorst Radfahrern, etwas weiter links auf dem weißen Streifen zu fahren. Zudem hätte er statt der weißen Markierung ein Fahrrad-Piktogramm begrüßt, damit Radfahrer erkennen, dass sie weiterfahren dürfen.

Stadt: Kontrollen durch Polizei sind erforderlich

Einer entsprechender Richtlinie zufolge sollen Radfahrstreifen etwa 20 Meter vor dem Kreisverkehr enden und als kurzer Schutzstreifen weitergeführt werden, um das Nebeneinanderfahren von Kfz und Radfahrern zu verhindern, erklärt Stadtsprecherin Andrea Reimann. „Diese Maßnahme dient der Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Kfz und Radfahrer sollen sich einzeln in den Kreisverkehr einfädeln.“

Weil kein Mindestabstand von 1,50 Meter zu den Radfahrer in den Zu- und Ausfahrten am Kreisverkehr sowie in der Kreisfahrbahn eingehalten werden kann, ist das Überholen also verboten. „Leider halten sich Kfz-Führer nicht immer an die gesetzlichen Vorschriften“, sagt Reimann. „Hier und durchaus auch an anderen Stellen in Greifswald sind Kontrollen durch die Polizei erforderlich.“

