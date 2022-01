Greifswald

Auch am Montag planen die Kritiker der Corona-Maßnahmen wieder eine Demonstration auf dem Greifswalder Markt mit anschließendem Demonstrationszug durch die Hansestadt. Ab 19 Uhr findet die Kundgebung erneut unter dem Motto „Mein Körper, meine Wahl“ statt. Die Veranstaltung richtet sich gegen die Impf- und Corona-Politik. Ab 20 Uhr ist eine Demonstration durch Greifswald geplant. Wie jede Woche ändert sich die Route.

Am Montag verläuft die Demo vom Markt entlang der Fleischerstraße und über die Goethestraße, Stefaniestraße und Lange Reihe in Richtung Brinkstraße. Von dort aus soll der Weg die Feldstraße entlang am Landratsamt führen, wo der Landrat des Kreises seinen Sitz hat. Über den Birnenweg in der Obstbausiedlung führt die Demo auf die Hans-Beimler-Straße und über die Anklamer Straße und die Europakreuzung zurück zum Marktplatz. In diesen Bereichen ist zwischen 20 und 21 Uhr mit längeren Wartezeiten im Verkehr zu rechnen.

Lesen Sie auch Corona-Demos in Greifswald: Grabkerzen erinnern an Verstorbene der Pandemie

Kein Gegenprotest angemeldet

Am Montag ist kein offizieller Gegenprotest angemeldet. In der vergangenen Woche wurden durch das Bündnis „Greifswald für alle“ über 1600 Grabkerzen auf dem Markt platziert. Sie sollten die Opfer der Corona-Pandemie repräsentieren, die in Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen zwei Jahren an der Krankheit gestorben sind.

Immer wieder kam es in den vergangenen Wochen auch zu unangemeldeten Protesten, bei denen Demonstranten sich dem Demozug der Corona-Maßnahmen-Kritiker mit Sitzblockaden entgegenstellten und von der Polizei geräumt wurden. Die Nähe zahlreicher Montagsdemonstrationen zu rechtsgerichteten Gruppen und die Teilnahme von Neonazis an den Veranstaltungen im ganzen Land sorgt immer wieder für Kritik. In Greifswald distanzierten sich die Organisatoren der Veranstaltung von rechten Äußerungen auf der Veranstaltung.

Von Philipp Schulz